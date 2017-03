Nữ bị quấy rối có thể kiện

Đáng chú ý trong văn bản này là quy định nghiêm cấm quấy rối phụ nữ dưới các hình thức như dùng tay chân, lời nói, đoạn văn, tranh ảnh, tin điện tử hoặc các hình thức khác. Phụ nữ bị quấy rối có thể đi kiện.

Văn bản trên nghiêm cấm hành vi bạo hành gia đình cả về tinh thần lẫn thể xác thông qua các thủ đoạn đánh đập, nhốt trói, hạn chế tự do cá nhân hoặc các hành vi khác. Đối với hành vi quấy rối giới tính và bạo hành gia đình, nếu cấu thành hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ do công an xử lý; nếu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Văn bản nêu trên cũng quy định phải cách ly khu tập thể nữ công nhân với khu vực làm việc. Trong thời kỳ nữ công nhân viên chức mang thai, sinh đẻ, cho con bú, nếu hợp đồng lao động của họ hết thời hạn hoặc các điều khoản quy định trong hợp đồng chấm dứt, đơn vị sử dụng lao động phải gia hạn đến khi các thời kỳ trên kết thúc. Nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử đối với phụ nữ vì lý do kết hôn, sinh đẻ.

Chính quyền cấp huyện trở lên phải ấn định chế độ khám miễn phí bệnh phụ khoa hai năm một lần cho phụ nữ mới kết hôn. Địa phương có điều kiện có thể mở rộng đến phụ nữ lớn tuổi hoặc tăng thêm các mục khám. Trong các cuộc bầu cử đại biểu địa phương, tỷ lệ nữ ứng cử viên không được dưới 30%. Trong các tổ chức tự trị mang tính quần chúng cơ sở, bắt buộc phải có thành viên là nữ giới.

Ngoài ra, phụ nữ cũng có quyền khởi kiện nếu bị xâm hại đến quyền sở hữu, thừa kế nhà đất. Như vậy, phụ nữ nông thôn sau khi kết hôn không còn lo bị hạn chế hoặc bị tước đoạt quyền lợi trong các lĩnh vực đấu thầu nhà đất, phân phối quyền lợi kinh tế tập thể, cổ phần nhà đất, bồi thường đất đai, phân phối nhà ở... Nếu bị xâm hại quyền lợi, người bị hại có quyền kiện ra tòa.