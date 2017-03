Nụ hôn ngày đoàn tụ trong chiến dịch Mosul

Trung đoàn Mosul của lực lượng đặc nhiệm phụ trách mũi tiến công chính là lực lượng đã rút khỏi Mosul vào tháng 6-2014 khi Mosul thất thủ vào tay IS.

Đặc phái viên của hãng tin AFP tường thuật quân IS chống trả hết sức dữ dội. Tại khu phố Al-Karama, chúng đã bố trí nhiều rào chắn và gài bom mìn trên đường. Song song đó, chúng tiếp tục đốt vỏ xe tạo màn khói để hạn chế máy bay đánh phá. Dù vậy, trong hai ngày qua máy bay của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu vẫn tăng cường không kích để yểm trợ cho bộ binh.

Sau vài giờ giao tranh, xe bọc thép của quân đội Iraq phải rút ra. Một sĩ quan đặc nhiệm cho biết các tay súng IS rất đông và chúng đã chặn hết các ngả đường, do đó mũi tiến quân phải dừng lại để thực hiện kế hoạch mới.

Hàng chục ngàn quân thuộc quân đội Iraq và lực lượng người Kurd tiến về Mosul từ ba mũi ở các hướng nam, đông và bắc. Trên đường hành quân, họ đi ngược đường với hàng đoàn người dân tản cư ra ngoài. Phần lớn là dân sống ở các làng xung quanh Mosul. Rất ít người dân cư trú bên trong Mosul có thể thoát ra ngoài.

Người dân tản cư đã kể lại cuộc sống đau khổ dưới chế độ dã man của quân IS.

Raed Ali, 40 tuổi, bộc bạch: “Chúng tôi như từ thế giới của kẻ chết trở về cõi sống”. Oum Ali không cầm được nước mắt khi kể về cuộc sống sợ hãi đã qua. Chị thuật lại: “Bọn chúng liên tục đến nhà chúng tôi, có khi chúng đến lúc 10 giờ đêm. Chúng lấy ô tô của chúng tôi rồi nói: “Đây là lãnh thổ của Nhà nước Hồi giáo nên xe là của bọn tao””.

Trong những ngày này, một bức ảnh về một nụ hôn giữa hai người phụ nữ (ảnh) lan truyền trên mạng đã khiến mọi người xúc động. Tác giả bức ảnh là PV ảnh Bulent Kilic của AFP.





Hai người phụ nữ người Kurd có thể là hai chị em đứng cách nhau qua hàng rào tại trại tị nạn Khazir, cách Mosul khoảng 30 km. Họ mới gặp lại nhau lần đầu tiên từ khi quân IS chiếm Mosul vào năm 2014. Một người đã vào trại tị nạn vào lúc chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu diễn ra và người còn lại chờ đợi đăng ký để nhập trại. Lực lượng người Kurd kiểm tra rất kỹ vì lo ngại bọn IS trà trộn trong số người dân tản cư vào trại tị nạn.

Trong 1,2 triệu dân Mosul, tính từ giữa tháng 10 đến nay đã có 21.000 người tản cư ra ngoài. Số còn lại đã bị quân IS ép buộc làm lá chắn sống. Trong những ngày này, chúng vẫn tiếp tục phát tán thông tin và băng ghi hình nhằm tuyên truyền rằng chúng vẫn kiểm soát được Mosul. Ví dụ như băng ghi hình về một khu phố mua bán có đông người qua lại với nhiều ô tô dừng chờ đèn đỏ.