Nữ sinh gốc Việt sáng tạo với kỷ yếu trường

Các nữ sinh trường trung học phổ thông Presentation, thành phố San Jose, bang California đã sử dụng cuốn kỷ yếu để tự trêu đùa về việc dù cùng chung họ Nguyễn nhưng không có cùng huyết thống như nhiều người phương Tây nghĩ.

Alexandra, Angela, Angelica, Elizabeth, Emily, Isabella, Madeline và Vi Nguyễn cùng mặc một kiểu áo và để một kiểu tóc, mỗi người góp một vài từ để khi được xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái, sẽ tạo thành một câu hài hước: "We know - what - you're - thinking - and - no, we're - not related" (Chúng tôi biết - bạn - đang - nghĩ gì - nhưng - không, - chúng tôi - không phải là họ hàng).

8 nữ sinh gốc Việt sáng tạo với cuốn kỷ yếu trường. Ảnh: Facebook

Theo Dailymail UK, trò đùa này của họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè. Nhiều người cho rằng đây là lời trích kỷ yếu hay nhất từ trước đến nay. Người nảy ra ý tưởng này chính là một trong 8 nữ sinh, Isabella Nguyễn.

Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam và cả ở vùng California nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống. Tổ chức Theworldgeography thống kê năm 2000 cho thấy "Nguyễn" là họ thông dụng thứ 7 tại Australia, thứ 54 tại Pháp và thứ 57 tại Mỹ.

Theo Trọng Giáp (VNE)