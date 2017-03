Nước nhiễm xạ ở lò 1 của Fukushima 1 tăng nhanh

Bên trong lò phản ứng Fukushima. (Nguồn: Internet)



Tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước trong lò đã tăng thêm 198mm so với một ngày trước đó. Mực nước thực tế đo được tại tầng hầm lò số 1 hiện là 5,7m. Như vậy, nước đã dâng cao 18 lần so với mức tăng 11mm một ngày trước đó.



TEPCO xác định nguyên nhân chính khiến nước dâng cao là do nước mưa xâm nhập vào bên trong lò phản ứng và chảy xuống tầng hầm.



Mạng tin Asahi Shimbun cho biết nhà máy cũng đang tìm hiểu xem nước đã chảy xuống tầng hầm theo những con đường nào. Lâu nay, TEPCO vẫn đang tiến hành bơm nước đọng trong lò phản ứng vào "Thiết bị xử lý chất thải tập trung" được lắp đặt gần đó. Sau trận mưa này, công tác này đang được TEPCO đẩy nhanh hơn.



Theo TEPCO, tính đến 7 giờ trong ngày, mực nước đọng tại nhà chứa tuốcbin của lò só 2 tăng 61mm, lò số 3 là 42mm, lò số 4 là 36mm. Xu hướng mực nước gia tăng nhanh này đều được xác định là do mưa lớn xâm nhập vào lò gây ra.



Ngày 29/5, TEPCO đã bày tỏ quan ngại lượng nước nhiễm xạ trong nhà máy sẽ gia tăng thể tích do cơn bão số 2 tiến vào quần đảo Nhật Bản thành áp thấp ôn đới và gây mưa lớn diện rộng. Những cơn mưa nặng hạt sẽ khiến công tác khắc phục sự cố hạt nhân của TEPCO gặp nhiều khó khăn.



Trước đó, TEPCO cho biết cứ 1lít nước nhiễm xạ, công ty này phải chi 210 yen để xử lý. Như vậy, TEPCO cần ít nhất 54 tỷ yen để xử lý hết 250.000 tấn nước nhiễm xạ trong nhà máy. Tuy nhiên, sau cơn mưa vừa qua, TEPCO sẽ phải xem xét lại toàn bộ những tính toán trước đó./.

