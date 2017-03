Ô nhiễm nặng ở Trung Quốc

Trong tám tháng năm nay, tổ chức Hòa bình xanh đã lấy mẫu tại 14 nhà máy nhiệt điện ở Trung Quốc. Kết quả phân tích cho thấy trong tro than có hơn 20 chất độc hại. Báo cáo ghi nhận mỗi năm Trung Quốc (nước tiêu thụ than đứng đầu thế giới) phát tán 375 triệu tấn tro than, tăng 2,5 lần so với năm 2002 và số tro than ấy thải ra 25.000 tấn kim loại nặng. Báo cáo kết luận chính phủ Trung Quốc vẫn đánh giá thấp tác hại của tro than đến môi trường.

D.THẢO (Theo AFP)