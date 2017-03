Obama: “Awlaki chết là đòn giáng vào Al-Qaeda”

Trùm khủng bố Anwar al-Awlaki (Ảnh: AP)

Ông nói vụ này chứng tỏ tổ chức khủng bố Al-Qaeda "không tìm thấy bất kỳ chỗ ẩn náu an toàn nào trên thế giới."



Phát biểu khi chủ trì lễ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ của Tướng Lục quân Martin Dempsey tại căn cứ Fort Myer, bang Virginia, ông Obama mô tả việc tiêu diệt được Awlaki, thủ lĩnh Al-Qaeda tại Yemen là "thắng lợi của cộng đồng tình báo Mỹ cùng với các nỗ lực hợp tác của lực lượng an ninh Yemen trong nhiều năm qua."



Ông Obama từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có phải là người trực tiếp ra lệnh vụ tấn công này hay không. Trước đó, Hạ nghị sỹ Ron Paul cùng một số ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa năm 2012 đã chỉ trích hành động của chính quyền Obama, cho rằng họ đã giết một công dân Mỹ mà không tuân thủ các thủ tục pháp lý.



Giáo sĩ Awlaki, thủ lĩnh của Al-Qaeda tại bán đảo Arập, đã vài lần thoát chết trong các vụ không kích của Mỹ.



Awlaki là công dân Mỹ, sinh tại bang New Mexico, từng đứng đầu một số nhà thờ Hồi giáo, trong đó có một nhà thờ ở thành phố San Diego, bang California, nơi thường lui tới của 2 trong số 19 tên không tặc tham gia vụ khủng bố ngày 11/9/2001.



Awlaki có tài thuyết giáo trên Internet, do vậy thu hút và tuyển mộ được khá nhiều đối tượng trên thế giới./.

