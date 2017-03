Obama bị chỉ trích vì 'trọng nam, khinh nữ'

Tổng thống Obama đề cử Jack Lew vào ghế Bộ trưởng Tài chính hôm 10/1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP



Theo Anh Ngọc (VNE)



Tổng thống Obama hôm 10/1 đề cử ông Jack Lew vào ghế Bộ trưởng Tài chính. Đây là người đàn ông da trắng thứ 4 được ông đưa vào các vị trí lãnh đạo trong chính phủ suốt những tuần qua.Trước đó, ông chọn Thượng nghị sĩ John Kerry thay thế bà Hillary Clinton làm Ngoại trưởng. Ông cũng chọn cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông John Brennan đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA).Ông Obama để mất người phụ nữ gốc Tây Ban Nha đầu tiên trong nội các khi Bộ trưởng Lao động Hilda Solis tuyên bố từ chức hồi giữa tuần. Tháng trước, Lisa Jackson, người da màu, cũng tuyên bố rời bỏ chiếc ghế chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Môi trường."Thật đáng xấu hổ", China daily dẫn lời nghị sĩ đảng dân chủ New York Charles Rangel, một trong những thành viên quốc hội người da màu cao cấp nhất, nói về những quyết định của Obama.Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen ở New Hampshire, bang duy nhất có đoàn đại biểu toàn nữ ở quốc hội, cũng mô tả những sự bổ nhiệm trên là đáng thật vọng. "Chúng ta cần một chính phủ giống nước Mỹ, để có thể giải quyết những vấn đề mà chúng ta tiếp thu từ khắp mọi nơi", bà nói.Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng chỉ trích ông Obama, với cựu ứng viên tổng thống Mike Huckabee cáo buộc tổng thống đang kích động "một cuộc chiến tranh đối với phụ nữ", dùng cụm từ giống với những gì đảng Dân chủ từng chỉ trích ứng viên tổng thống Mitt Romney trong chiến dịch bầu cử năm ngoái.Trong số các cử tri nữ giới, có 55% số người bầu cho Obama, và 43% bầu cho Romney, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong ngày bầu cử 6/11. Ông Obama cũng giành ưu thế về số phiếu của cử tri gốc Tây Ban Nha và gốc Phi.Sự đa dạng ở Mỹ thường được định nghĩa là có cả các dân tộc thiểu số, nhất là người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi. Sự chỉ trích Obama từ đảng Cộng hòa gây ngạc nhiên bởi lâu nay, đảng này thường bị cáo buộc thờ ơ với sự đa dạng trong chính phủ.Cựu tổng thống George W. Bush đi chệch định kiến này khi chỉ định hai ngoại trưởng người Mỹ gốc Phi trong suốt 8 năm tại nhiệm là Colin Powell và Condoleezza Rice. Người tiếp quản vị trí này sau đó là bà Clinton. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông John Kerry sẽ là người đàn ông đầu tiên giữ vị trí ngoại giao hàng đầu nước Mỹ trong hơn một thập kỷ qua.Hầu như bỏ qua những chỉ trích trên, Nhà Trắng tuần này tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp da màu Eric Holder sẽ vẫn là quan chức lập pháp cấp cao của quốc gia. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney yêu cầu các nhà phê bình hãy chỉ đưa ra ý kiến của mình sau khi Obama hoàn thành nội các."Những người phụ nữ vẫn có mặt trong đội ngũ cấp cao của tổng thống", ông nói, nhấn mạnh rằng nội các bao gồm Bộ trưởng An ninh Nội vụ Janet Napolitano và Bộ trưởng Các dịch vụ Sức khỏe và Con người Kathleen Sebelius.Debbie Walsh, giám đốc Trung tâm Phụ nữ Mỹ trong Chính trị, đại học Rutgers, cho rằng những lựa chọn của ông Obama là một sự bỏ lỡ cơ hội đưa phụ nữ vào những vị trí quyền lực như đứng đầu Bộ Quốc phòng. "Đây là cơ hội có thể giúp Obama giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nữ giới, thu hẹp khoảng cách giới", bà nói.Với tỷ lệ phụ nữ chiếm 36% trong nội các nhiệm kỳ đầu, ông Obama có tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí hàng đầu của chính phủ cao hơn bất kỳ tổng thổng nào.