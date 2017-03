Obama dẫn điểm sít sao Romney trước tranh luận lần 2

Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney (trái) và Tổng thống Barack Obama trong cuộc tranh luận đầu tiên ở Denver ngày 3-10 - Ảnh: Reuters



Theo TẤN KHOA (TTO/ Reuters, AFP)



Ba tuần trước ngày bầu cử 6-11, Tổng thống Obama đạt 47% tỉ lệ ủng hộ so với 45% dành cho ông Romney.Đây là kết quả tích cực với ông Obama, vì so với cuộc thăm dò cũng do Reuters/Ipsos thực hiện trước đó 4 ngày thì ông Romney còn dẫn trước ông Obama với tỉ lệ 47% - 44%.“Ông Romney đạt được lợi thế lớn sau cuộc tranh luận đầu tiên, nhưng sự ủng hộ này đang giảm dần trong khi ông Obama dần chiếm lại được ủng hộ trước khi bước vào vòng tranh luận thứ hai” - phó chủ tịch hãng thăm dò Ipsos Julia Clark nói.Trong thành phần khảo sát của Reuters/Ipsos ngày 15-10 có 10% là những cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, ông Obama nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm này. Cụ thể: 55% ý kiến nói sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân chủ trong khi 43% nói đã ủng hộ Đảng Cộng hòa.Ứng viên Romney và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa luôn công kích cách xử lý vụ sứ quán Mỹ bị tấn công ở Ai Cập và Libya của ông Obama. Tuy nhiên thăm dò cho thấy không có làn sóng chỉ trích nào đối với Nhà Trắng về vấn đề này. 45% chấp nhận lối giải quyết của ông Obama trong khi 40% không đồng tình.Đương kim tổng thống cũng giành điểm ở một số lĩnh vực, như 42% cử tri cho rằng ông Obama có kế hoạch chăm sóc y tế tốt hơn, so với 35% nhận xét tương tự với ứng viên Romney.Thăm dò của báo Washington Post và Hãng tin ABC News cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Obama vẫn nhiều hơn ứng viên Romney: 49% - 46%. Ông Obama cũng dẫn điểm tại chín bang quan trọng.Trong đêm 16-10 (giờ New York) vòng tranh luận ứng viên tổng thống lần hai diễn ra tại Đại học Hosfra, New York. Ông Obama cần chiến thắng trong cuộc tranh luận này để giành lại đà cho chiến dịch tranh cử của mình.Trong tháng 9 vừa qua, ông Romney và các đồng minh trong Đảng Cộng hòa đã kêu gọi ủng hộ được 170 triệu USD. Đây là số tiền cao kỷ lục trong chiến dịch tranh cử của ông Romney. Tuy nhiên, con số trên vẫn còn thua số tiền 181 triệu USD mà ông Obama và Đảng Dân chủ quyên được. Những số liệu trên tiếp tục đánh dấu một chiến dịch tranh cử tổng thống tốn kém nhất lịch sử Mỹ.