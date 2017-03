Obama dẫn điểm tại 2 bang then chốt Ohio, Florida

Tổng thống Barack Obama vẫy chào những người ủng hộ trong cuộc gặp gỡ vận động tranh cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy ông Obama đang nắm lợi thế 6 điểm khi dẫn trước ứng cử viên Romney tỷ lệ 51%-45% ở bang Ohio. Tại Florida, ứng cử viên đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ 49% so với 47% của ông Romney. Chiến thắng tại hai bang này sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 6/11 tới vì bang Ohio và Florida lần lượt có 18 và 29 phiếu đại cử tri.



Cùng ngày, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy đã tạo thêm 171.000 việc làm ổn định trong tháng 10, và hơn nửa triệu người Mỹ đã gia nhập lực lượng lao động. Đây là những dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phục hồi kinh tế Mỹ. Trong cuộc vận động tranh cử nước rút trước ngày bầu cử 6/11, cả hai ứng cử viên đã đều cố gắng khai thác báo cáo này để lôi kéo những cử tri còn do dự.



Trong cuộc vận động tranh cử tại bang Ohio, ông Obama khẳng định báo cáo trên cho thấy các chính sách của ông trong 4 năm qua đã đưa nước Mỹ trên con đường phục hồi. Còn ông Romney cho rằng báo cáo này là một "điều đáng buồn nhắc nhở chúng ta rằng kinh tế đang trong tình trạng gần như là đình trệ", đồng thời cảnh báo một nhiệm kỳ nữa của ông Obama sẽ gây ra thêm những mối quan hệ rạn nứt với quốc hội, những tranh cãi về tình trạng chính phủ ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến kinh tế và có lẽ là "một cuộc suy thoái nữa."



Trong khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra hết sức căng thẳng vào những ngày nước rút, bên ngoài nước Mỹ cũng đã có những dự đoán về kết quả cuộc bầu cử này. Tại Canađa, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân so với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney.



Phóng viên tại Ottawa dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới nhất do Ipsos Reid thực hiện trong các ngày từ 30/10 đến 2/11, cho thấy đã có tới 84% số người được hỏi khẳng định việc ông Obama giành chiến thắng sẽ tốt hơn cho Canada so với một chiến thắng của ông Romney, tăng gần 20% so với tỷ lệ 66% trong cuộc khảo sát mới đây của GlobeScan.



Cùng ngày 2/11, Đài Tiếng nói nước Nga đã phân tích dữ liệu từ những cuộc khảo sát do các hãng thăm dò dư luận như Gallup, Rusmussen Reports và Reuters/IPSOS tiến hành ở Mỹ và đưa ra dự đoán về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như sau: chủ nhân Nhà Trắng vẫn sẽ là ông Barack Obama với 55% số phiếu ủng hộ, còn ứng cử viên đảng Cộng hòa Romney sẽ nhận được khoảng 45% số phiếu bầu./.