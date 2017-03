Obama đề cử John Kerry làm ngoại trưởng

45 ngày Tổng thống Obama vẫn chưa đề cử ai từ khi được bầu lại vào ngày 6-11 cho đến khi đề cử ông John Kerry. Năm 1996, Bill Clinton cần 30 ngày để lập chính phủ. Năm 2004, George W. Bush chỉ cần tám ngày. *** Báo USA Today (Mỹ) ngày 21-12 nhận diện năm nhiệm vụ khó khăn đang chờ đợi tân Ngoại trưởng John Kerry: - Tình hình xung đột ở Syria ngày càng khốc liệt đang đặt Mỹ vào tình huống nan giải: Tiếp tục quan sát hay tìm cách can thiệp như đã từng can thiệp ở Libya? - Bảo đảm chiến lược tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ không dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh khác. - Cải thiện quan hệ với Nga trong thời kỳ ông Vladimir Putin làm tổng thống sẽ không dễ dàng hơn so với thời Tổng thống Dimtry Medvedev. - Tìm cách duy trì lực lượng chiến đấu ở Afghanistan sau thời điểm lực lượng NATO rút quân vào năm 2014 vì chính quyền Afghanistan còn non yếu, chưa thể tự đứng vững. - Giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran đang ngày càng trở nên bức bách. Tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là một quyết định vô cùng mạo hiểm nếu tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran vẫn bế tắc. THẠCH ANH