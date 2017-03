Obama kêu gọi dân Mỹ ủng hộ tấn công Syria

Tổng thống Obama kêu gọi dân chúng ủng hộ tấn công Syria - Ảnh: AFP



224 hạ nghị sĩ Mỹ nói "không"



Một khảo sát do báo Washington Post thực hiện, tính đến ngày 6-9, cho biết 224/433 hạ nghị sĩ đã nói "không" hoặc chưa ngã sang giải pháp can thiệp quân sự Syria. 184 nghị sĩ chưa quyết định và chỉ 25 nghị sĩ ủng hộ ông Obama.

Theo ĐỨC TOÀN (TTO)



Trong bài phát biểu thường kỳ hàng tuần trên phát thanh, Tổng thống Obama nhấn mạnh cuộc tấn công vào Syria sẽ "hạn chế cả về quy mô và thời gian" chứ không tạo ra một cuộc chiến tốn kém triền miên. “Sẽ không có thêm một cuộc chiến Iraq hay Afghanistan nào hết”.“Tôi biết nhân dân Mỹ đang thận trọng sau một thập kỉ chiến tranh, dù cuộc chiến Iraq đã kết thúc và cuộc chiến ở Afghanistan đang dần khép lại. Đó là lí do chúng ta sẽ không triển khai quân đội đến giữa lòng cuộc chiến” - Tổng thống Obama nói.Tổng thống Obama nhấn mạnh nếu không phản ứng trước việc chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng thì điều này sẽ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ vì nguy cơ bị tấn công bằng chất độc trong tương lai. "Chúng ta không thể làm ngơ trước những hình ảnh đã chứng kiến từ Syria".Theo Reuters, không nhiều nghị sĩ Dân chủ hay Cộng hòa mặn mà với chiến dịch quân sự tại Syria do người dân Mỹ phản đối mạnh mẽ vì không muốn tiếp tục can dự vào một cuộc xung đột khác ở Trung Đông. Một khảo sát của Reuters hồi giữa tuần cho biết đến 56% dân Mỹ không muốn Mỹ can thiệp quân sự vào Syria, trong khi chỉ 19% ý kiến ủng hộ hành động này.Trong khi đó tại châu Âu đang gia tăng sức ép muốn Mỹ phải chờ đợi báo cáo kết quả thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc trước khi hành động.Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ở Lithuania hôm 7-9 nhất trí rằng chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21-8.Tuy nhiên, báo Washington Post cho biết văn kiện hội nghị không đề cập đến một hành động quân sự ngay lập tức, và bày tỏ rõ quan điểm EU muốn Liên Hiệp Quốc đóng vai trò trong phản ứng quốc tế đối với Syria.