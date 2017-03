Obama kêu gọi Gaddafi cần ra đi để tránh đổ máu

Người dân Tripoli xuống đường đón chào phe nổi dậy (Nguồn: Reuters)

Ông Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi cần nhận thức được rằng chế độ của ông đã đến ngày tàn và nên từ chức ngay lập tức để cứu người dân Libya tránh khỏi cảnh đổ máu.



“Cuộc nổi dậy chống lại chế độ Gaddafi đã đạt tới đỉnh điểm. Tripoli đã trượt khỏi tay của một kẻ bạo chúa. Người dân Libya đã cho thấy thắng lợi của tự do và dân chủ.



Có một cách đơn giản nhất để tránh sự đổ máu: Muammar Gaddafi và chế độ của ông cần nhận thức rằng quyền lực của họ đã không còn. Gaddafi cần phải thừa nhận thực tế rằng ông ra không còn kiểm soát được Libya và cần phải từ bỏ quyền lực, một lần, cho tất cả.”



Trong bài phát biểu được đưa ra sau cuộc hội đàm với các quan chức chóp bu ở Nhà Trắng, ông Obama cũng kêu gọi lãnh đạo các phiến quân, Hội đồng chuyển tiếp dân tộc NTC phải đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời theo đuổi “một sự chuyển tiếp dân chủ và toàn diện cho tất cả người dân Libya.”



Trong khi đó, người phát ngôn của phe nổi dậy Mahmoud Shammam đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho ông Gaddafi, và mục đích của phe nổi dậy là đưa ông này ra tòa án ở Libya thay vì dẫn độ tới tòa hình sự quốc tế.



“Chúng tôi sẽ không đưa những người ủng hộ chế độ nhà Gaddafi ra tòa. Chúng tôi muốn nói rằng tất cả đều là người dân Libya, đều là anh chị em và đề nghị họ tham gia cách mạng. Chúng tôi muốn xây dựng một nhà nước mà mọi người đều được giáo dục tốt,” ông Shammam phát biểu trên kênh SkyNews của Anh.



Hiện có rất nhiều tin đồn về nơi ẩn nấp của Gaddafi. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho Gaddafi và gia đình. Chúng tôi muốn xét xử ông ta tại Libya chứ không phải bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi sẽ thành lập một nhà nước pháp quyền và muốn nhìn thấy ông ta đứng trước vành móng ngựa để chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra.”



Trả lời về việc nhiều người nhà của ông Gaddafi cũng như các quan chức chính phủ đã tháo chạy khỏi khách sạn Rixos ở Tripoli, ông Shammam nói thật khó để kiểm soát được tất cả người dân vào thời điểm này, và tâm trạng hoản loạn của họ là điều có thể hiểu được.



“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không trả thù. Chúng tôi muốn nói với họ là hãy kiểm soát bản thân và đừng chống lại luật pháp.”



Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vẫn tiếp tục lên tiếng bảo vệ chế độ của ông Gaddafi, lên án cuộc ném bom của NATO ở Libya, đồng thời nói rằng mục đích của phương Tây chỉ là kiểm soát đất nước giàu dầu mỏ này.



“Hãy cầu nguyện cho người dân Libya... Tôi không biết họ đã ném vào nhiêu quả bom xuống trường học, bệnh viện, nhà cửa, cánh đồng. Họ đang muốn hủy diệt Tripoli bằng bom.”

