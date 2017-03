Obama, Romney phá luật chơi đẹp trong tranh cử

Trước đây, ứng viên Tổng thống đảng này sẽ không làm gì nổi bật trong khi đảng của đối thủ có hội nghị toàn quốc. Tuy nhiên, hiện giờ, cả Obama và Romney đều vận động tranh cử trong suốt tuần lễ lớn của đảng kia.

Theo kế hoạch, bộ máy tranh cử của Obama sẽ tiến hành vài sự kiện đình đám trong khi các đảng viên Cộng hòa tập trung để dự hội nghị toàn quốc ở Tampa. Về phần mình, ứng viên Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Romney và người liên danh Ryan cũng lên kế hoạch "gây rối" khi đảng Dân chủ tiến hành họp toàn đảng.

Với những kế hoạch trên của cả hai phía, quy luật bất thành văn trong tranh cử Tổng thống - ứng viên đối thủ sẽ tránh những hành động gây chú ý trong tuần lễ hội nghị của đối thủ như một cử chỉ đẹp, đã bị đập tan.

Thứ sáu tuần này, khi đảng Cộng hòa tổ chức hội nghị toàn quốc tại Tampa, thì 3 nhân vật chủ chốt của đảng Dân chủ sẽ nỗ lực hết sức mình đã lấy bớt sự chú ý từ những gì mà Romney đang cố tạo ra.

Thứ ba (28/8), ngày Ann Romney và thống đốc New Jersey Chris Christie dự định trình bày trước hội nghị vào giờ vàng thì Obama sẽ khởi động chuyến đi 3 bang, kéo dài 2 ngày, gồm cả dừng chân tại các trường học ở Iowa, Colorado và Virginia. Tiếp đó, đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ xuất hiện trên chương trình "The Late Show with David Letterman" vào ngày mai - cùng ngày ứng viên phó Tổng thống đảng Cộng hòa Paul Ryan có bài phát biểu lớn.

Bộ máy tranh cử của Obama cũng có kế hoạch phái phó Tổng thống Joe Biden tới Tampa vào hôm qua, song lại hủy chuyến đi vì sợ chuyến thăm này sẽ gây sức ép cho lực lượng hành pháp, vốn đã phải dàn trải mỏng mang do bão Isaac. Trước đó, cuối tuần trước, sự kiện dự kiến diễn ra ở Orlando và St.Augustine với sự có mặt của ông Biden cũng bị hủy.

Bộ máy tranh cử của Romney cho biết, cũng có những kế hoạch tương tự khi đại hội đảng Dân chủ diễn ra vào tuần tới ở Charlotte, North Carolina. Tới giờ, nhiều đảng viên Dân chủ cho rằng ít nhất ứng viên phó Tổng thống đảng Cộng hòa sẽ xuất hiện gần sân vận động Time Warner Cable, ở Charlotte khi các đảng viên Dân chủ chính thức tái đề cử Obama làm ứng viên TT của đảng Dân chủ.

