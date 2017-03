Obama xin phép Quốc hội cho tấn công Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua phát biểu tại Nhà Trắng. Bên trái là Phó tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP



"Tôi sẽ xin phép các đại biểu của nhân dân Mỹ trong Quốc hội về việc sử dụng lực lượng", AFP dẫn lời Obama hôm qua cho biết. Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào một vùng ngoại ô ở Syria làm hơn 1.400 người chết hôm 21/8 tàn ác đến nỗi ông sẽ phải phản ứng bằng một cuộc tấn công quân sự hạn chế.Tuy nhiên, trong một động thái có thể tái định hình sự cân bằng quyền lực giữa Điện Capitol và tổng thống, Obama nói ông tin rằng điều quan trọng là đạt được sự ủng hộ từ phía Quốc hội khi tiến hành chiến tranh.Quyết định này là một "canh bạc" với Tổng thống Obama, khi ông có mối quan hệ khá xa cách với các nghị sĩ Cộng hòa trong một Quốc hội bị chia rẽ. Ông cũng có nguy cơ phải chịu chung số phận cùng Thủ tướng Anh David Cameron, người thất bại trong cuộc bỏ phiếu yêu cầu quốc hội cho phép hành động quân sự chống Syria.Obama sẽ khá tự tin khi thắng được phiếu trong Thượng viện, vốn do người thuộc đảng Dân chủ điều khiển, và cả những người Cộng hòa như Thượng nghị sĩ John Mc Cain. Ông này từng ủng hộ hành động quân sự chống lại Syria. Tuy nhiên, sẽ rất khó đoán về việc bỏ phiếu tại Hạ viện, vốn do người Cộng hòa điều khiển. Nơi đây có những người bảo thủ luôn chỉ trích tổng thống và cản trở chương trình nghị sự của ông.Chủ tịch Hạ viện Mỹ, John Boehner tuyên bố Quốc hội nước này sẽ bắt đầu thảo luận về khả năng tấn công quân sự Syria bắt đầu từ ngày 9/9 tới.Nhiều người kỳ vọng Washington sẽ tấn công quân sự sớm nhất là vào cuối tuần này, nhưng quyết định của Obama đồng nghĩa với việc nó sẽ không diễn ra ngay lập tức. Tuy nhiên, tổng thống cho rằng quân đội đã bố trí lực lượng trong khu vực và "chúng tôi đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào chúng tôi muốn". Trước đó, Thủ tướng Syria Wael al Halqi tuyên bố "quân đội đã hoàn toàn sẵn sàng, ngón tay đã trên cò súng, để đối mặt với bất cứ thách thức hay viễn cảnh nào họ muốn tiến hành".Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua, Obama gọi vụ việc hôm 21/8 là "cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tồi tệ nhất của thế kỷ 21" và là sự tấn công vào nhân phẩm. "Nó tạo ra sự nguy hiểm nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Nó cũng có nguy cơ nhạo báng việc cấm sử dụng vũ khí hóa học trên toàn cầu", Obama nói tại Nhà Trắng.Ông cho rằng nó gây nguy hiểm cho những người bạn và đối tác của Mỹ dọc biên giới Syria, như Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Iraq. Nó cũng có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hóa học leo thang và các nhóm khủng bố có thể dùng để làm hại người dân Mỹ.