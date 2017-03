Ông Assad cảnh báo nguy cơ chiến tranh cả khu vực

Tổng thống Syria Bashar al-Assad có chuyến thị sát Daraya, một thành trì trước đây của phe nổi dậy ở gần thủ đô Damascus.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn báo “Le Figaro” (Pháp), Tổng thống Assad cũng cho rằng Pháp sẽ đối mặt với “những hậu quả” nếu tham gia các kế hoạch tấn công quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học bị tình nghi do chính quyền của ông Assad tiến hành hồi tháng trước.



Nhà lãnh đạo Syria cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng các lực lượng của ông đứng đằng sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus.



Ông tuyên bố: “Những kẻ cáo buộc phải công bố bằng chứng. Chúng tôi đã thách Hoa Kỳ và Pháp đưa ra bất cứ một bằng chứng nào, nhưng (các tổng thống) Obama và Hollande đã không thể làm được điều đó”.



Trước đấy, theo một báo cáo tình báo được giải mật của Pháp công bố ngày 2/9, các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn bằng vũ khí hóa học vào ngày 21/8.



Một nguồn tin Chính phủ Pháp cho hay tài liệu dài 9 trang này, do các cơ quan tình báo đối ngoại và quân đội Pháp công bố và sẽ được trình bày trước quốc hội vào cuối ngày 2/9, nêu năm điểm ngụ ý ông Assad đứng đằng sau các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Điều này gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và thế giới.



Báo cáo trên, do Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault gửi các nghị sĩ nước này, cho thấy cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 đã làm ít nhất 281 người thiệt mạng.



Các thông tin tình báo bao gồm cả hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc tấn công xuất phát từ những khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát nhằm vào các khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy ở phía Đông và phía Tây thủ đô Damascus.



Kể từ đó, các lực lượng của ông Assad đã dội bom xuống khu vực này để hủy chứng cứ. Nguồn tin nhấn mạnh “khác với những cuộc tấn công trước chỉ sử dụng một lượng nhỏ các hóa chất và nhằm đe dọa người dân, cuộc tấn công này có tính chiến thuật và nhằm tái chiếm lãnh thổ”./.

(Theo Vietnam+)