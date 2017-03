Ông Bạc “không nghe lén điện thoại”

Bài bình luận đăng trên báo Global Times của Trung Quốc ngày 29-4 bác bỏ thông tin bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã nghe lén điện thoại của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi năm ngoái.

Công kích báo Mỹ

Trích dẫn một số nguồn tin giấu tên, báo The New York Times (Mỹ) ngày 25-4 đã đưa tin ông Bạc từng tiến hành chiến dịch nghe lén điện thoại các lãnh đạo trung ương. Sau đó, giới truyền thông quốc tế đã đăng lại tin này. Gọi thông tin trên là nhạy cảm và bịa đặt, bài bình luận trên Global Times viết: “Toàn bộ câu chuyện đó, nếu không được đăng tải trên The New York Times, có thể chỉ là một mẩu tin nhỏ được lượm lặt từ những câu chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu”.

Ông Bạc Hy Lai phát biểu với giới báo chí ở Bắc Kinh ngày 9-3, thời điểm trước khi bị cách chức. Ảnh: REUTERS

Bài báo viết: “Thật không thể tin được rằng tờ The New York Times, hiện vẫn còn là nhật báo hàng đầu ở Mỹ, đã quyết định đăng một bản tin chỉ vừa đủ đáp ứng các chuẩn mực tin tức chuyên nghiệp. Có lẽ người ta đăng câu chuyện trên với ý định gây nên một sự kích động mới đối với độc giả đang buồn ngủ của mình và giành được sự tán thưởng từ những kẻ không thích Chính phủ Trung Quốc”.

Bài bình luận nhấn mạnh câu chuyện trên được khơi mào bởi đài phát thanh Tiếng nói Hy vọng, vốn được cho là có liên kết với phong trào Pháp Luân Công bị cấm hoạt động. Bài báo viết: “Một điều cần lưu ý là những tuyên bố chung quanh xì-căng-đan nghe lén điện thoại đã được đài Tiếng nói Hy vọng phát thanh trước tiên… Nạn bè phái và tình trạng chia rẽ không có thực trong hàng ngũ lãnh đạo đảng từ lâu đã là chỗ dựa chính của Pháp Luân Công. Kể từ khi Trung Quốc thông báo tiến hành điều tra vụ của ông Bạc, trên các website và báo chí theo phong trào này đã lan tràn tin đồn về hàng ngũ lãnh đạo nước này, trong số đó có tin đồn về cuộc tranh giành quyền lực giữa ông Bạc và các nhà lãnh đạo khác. Trong tháng 3, website của tờ Epoch Times đã đăng 3 bài báo viết về hành vi nghe trộm điện thoại các nhà lãnh đạo khác của ông Bạc, giống như thông tin gần đây trên The New York Times”.

Báo chí phương Tây phải suy nghĩ lại

Bài bình luận trên viết tiếp: “Thật đáng xấu hổ khi The New York Times, vẫn khẳng định mình là một tiếng nói khách quan, nay lại thu hút sự chú ý từ những tin đồn của Pháp Luân Công và thực hiện bản tin về Trung Quốc dựa trên cơ sở những thành kiến về chính trị đã ăn sâu”.

Bài báo viết: “Hiện không rõ liệu độc giả phương Tây nói chung vẫn còn mua những bản tin được hình thành do suy đoán như vậy không trong khi những người thực sự đến thăm Trung Quốc lúc này có thể có đánh giá khách quan của họ về tương lai chính trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, rõ ràng là một số cơ quan truyền thông như The New York Times đang nắm lấy từng cơ hội có thể để kể một nước Trung Quốc kỳ dị về chính trị, kể cả những bản tin về một số người đối lập Trung Quốc và vụ Bạc Hy Lai. Đã đến lúc họ phải suy nghĩ lại về thói quen miêu tả một Trung Quốc đen tối”.

Nguồn tin mập mờ Tác giả bài báo còn thắc mắc rằng bản tin trên The New York Times có trích dẫn lời một số “người trong cuộc” nhưng sao chẳng thấy ai trong số các nguồn tin đó thừa nhận. Bài bình luận nhận định rằng bản tin đó là một quả bom gây xôn xao dư luận nhằm vào đối tượng độc giả đã ngày càng chán ngán với câu chuyện về Bạc Hy Lai.

Theo Ngô Sinh (NLĐO)