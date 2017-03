Ông Barack Obama tổ chức họp an ninh bất thường

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết cuộc họp diễn ra trong vòng 90 phút với sự tham gia của Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Robert Mueller, Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) John Brennan, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và một số thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia.



Trong cuộc gặp, Tổng thống Obama hoan nghênh các lực lượng thực thi luật pháp đã bắt được đối tượng khủng bố thứ 2, coi đây là một hành động chấm dứt một tuần lễ căng thẳng không chỉ đối với người dân thành phố Boston mà với toàn bộ nước Mỹ và cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành hành pháp của Mỹ thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm sau việc bắt giữ này.

Tổng thống Obama tiệu tập cuộc họp bất thường. (Nguồn: abcnews.go.com)

Ông Obama đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phải tiếp tục thu thập tin tức tình báo để trả lời những câu hỏi liên quan tới vụ khủng bố làm 3 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương. Đây được coi là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất xảy ra trên lãnh thổ nước Mỹ kể từ thảm họa khủng bố ngày 11/9/2001.



Một trong những vấn đề được thảo luận là tiến hành thẩm vấn và xét xử như thế nào đối với một đối tượng khủng bố là công dân Mỹ như Dzhokhar Tsarnaev mà không tạo ra một tiền lệ dễ gây tranh cãi.



Trong lúc ê-kíp an ninh quốc gia của Nhà Trắng nhóm họp, một số nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã lên tiếng hối thúc chính quyền Obama coi Dzhokhar Tsarnaev như một "chiến binh kẻ thù" để đưa tên này ra xét xử tại một tòa án quân sự, chứ không phải tòa án dân sự.



Trước đó, ngay sau khi lực lượng thực thi luật pháp bắt được Dzhokhar Tsarnaev, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ điều tra đến cùng để làm rõ chân tướng vụ đánh bom tại giải maratông Boston. Ông Obama cho biết hiện vẫn còn nhiều nghi vấn đằng sau vụ đánh bom, nhất là về động cơ và cách thức gây án của những nghi can và khả năng có những kẻ trợ giúp đứng sau vụ này.



Liên quan tới tên Dzhokhar Tsarnaev, cảnh sát cho biết khi bị bắt tên này trong tình trạng bị thương nặng do trúng đạn. Vết thương ở cổ và chân chảy nhiều máu. Hiện tên này đang ở trong tình trạng rất yếu, nhưng các bác sỹ xác định không tới mức đe dọa tính mạng./.