Ông Berlusconi tuyên bố tiếp tục ở lại chính trường

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 18/9, ngay trước khi một ủy ban của Thượng viện dự kiến bỏ phiếu để xem xét liệu có tước bỏ chức danh thượng nghị sỹ của ông Berlusconi hay không, ông trùm truyền thông này vẫn khẳng định ông “hoàn toàn vô tội.”



Theo ông Berlusconi, các thẩm phán có nhiều thành kiến và muốn loại bỏ ông khỏi đời sống chính trị thông qua các biện pháp của tòa án.



Ông Berlusconi cũng kêu gọi cử tri của phe trung hữu tập hợp lại để ủng hộ chính đảng của ông là Đảng Nhân dân Tự do vừa lấy lại tên cũ là Đảng Tiến lên Italy.



Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Berlusconi đã không đề cập đến những tuyên bố trước đó rằng phe trung hữu sẽ hạ bệ chính phủ liên minh tả - hữu của Thủ tướng Enrico Letta do việc ông bị Tòa án Tối cao kết tội gian lận thuế.



Hồi đầu tháng Tám vừa qua, Tòa án Tối cao Italy ra phán quyết giữ nguyên một phần bản án được tuyên trước đó của các tòa cấp dưới đối với ông Berlusconi.



Theo đó, cựu Thủ tướng Italy phải chịu mức án bốn năm tù giam vì tội gian lận thuế liên quan đến vụ mua bán bản quyền truyền hình của Tập đoàn Mediaset thuộc sở hữu của gia đình ông.



Tuy nhiên, Tòa án Tối cao yêu cầu Tòa án Phúc thẩm Milan xem xét lại việc ông Berlusconi bị cấm tham gia vào cơ quan công quyền trong vòng năm năm.



Dù Tòa án Tối cao đã ra phán quyết cuối cùng, nhưng ông Berlusconi nhiều khả năng không phải ngồi tù do luật ân xá năm 2006 (dẫn tới việc ông được giảm án ba năm và thực tế sẽ phải chỉ chịu án một năm) và những chính sách khoan hồng đối với các bị cáo lớn tuổi ở Italy, qua đó những người lớn tuổi được thi hành án tại gia, chịu quản thúc hoặc lao động công ích.



Hiện ông Berlusconi đang kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu đối với phán quyết của Tòa án Tối cao Italy./.

(Theo TTXVN)