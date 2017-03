Ông Blair là cha đỡ đầu bí mật nhà Murdoch

Cựu Thủ tướng Tony Blair và trùm truyền thông Murdoch được cho là bạn bè thân thiết. Ảnh: EPA

Theo tờ Daily Mail, thực ra, mối quan hệ thân thiết giữa cựu thủ tướng và trùm truyền thông đã được tiết lộ lờ mờ trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10-2010 của tờ Vogue với bà vợ hiện tại của ông Murdoch – Wendi Deng.

Grace và Chloe là 2 con gái út của ông Rupert Murdoch với người vợ thứ ba Wendi Deng, 42 tuổi. Trước đó, ông có 1 con gái với người vợ cả, 3 con với người vợ thứ hai. Ông Murdoch cưới bà Wendi năm 1999, chỉ 17 ngày sau khi ly dị người vợ thứ hai Anna, người đã chung sống với ông 31 năm. Bà Wendi trở nên nổi tiếng vào tháng 7 năm nay khi lao vào bảo vệ ông chồng 80 tuổi tại phiên điều trần trước Quốc hội Anh.

Tờ Vogue kể ông Blair đã bay đến sông Jordan vào tháng 3-2010 để chứng kiến lễ rửa tội của 2 cô gái út nhà Murdoch là bé Grace (9 tuổi) và Chloe (8 tuổi). Chảy dọc theo biên giới Israel, Bờ Tây và vương quốc Jordan, Jordan là một trong những con sông linh thiêng nhất thế giới và được cho là nơi rửa tội của chúa Jesus.

Tại buổi lễ do đích thân Hoàng hậu Rania của Jordan chủ trì này, 2 ngôi sao người Úc là Nicole Kidman và Hugh Jackman đã được chỉ định là cha mẹ đỡ đầu của 2 bé. Sự xuất hiện của ông Blair được giữ bí mật hoàn toàn, thậm chí ông không hề có mặt trong tấm hình nào.

Đến nay, người ta mới phát hiện hóa ra cựu Thủ tướng Blair cũng là cha đỡ đầu của Grace và còn được mô tả là “một trong những người bạn thân nhất của ông Murdoch”.

Tiết lộ này có thể giải thích cho thái độ chỉ trích miễn cưỡng của ông Blair quanh scandal nghe lén điện thoại của tờ News of the World thuộc tập đoàn News International do nhà Murdoch làm chủ.

Thậm chí còn có tin ông Blair yêu cầu cựu Thủ tướng Gordon Brown gây sức ép với nghị sĩ Công đảng Tom Watson, người đã giúp đưa vụ scandal ra ánh sáng, dừng cuộc điều tra lại. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Blair đã phủ nhận thông tin trên.

Bà Wendi Deng trên tờ Vogue tháng 10-2010. Ảnh: Vogue

Tập đoàn News International hậu thuẫn cho Công đảng trong suốt 3 kỳ bầu cử khi ông Blair còn là người đứng đầu. Thế nhưng, sau khi ông Brown lên cầm quyền Công đảng vào năm 2007, News International chuyển sang ủng hộ đối thủ Công đảng là Đảng Bảo thủ.

Đêm 4-9, người phát ngôn của ông Blair từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo Bằng Vy (NLĐO / Telegraph, Daily Mail)