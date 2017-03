Ông David Cameron trở thành thủ tướng Anh

Đảng Bảo thủ của Cameron sẽ liên kết với đảng Dân chủ Tự do

để thành lập chính phủ liên hiệp đầu tiên của nước Anh từ sau chiến tranh thế giới II.

Ở tuổi 43, Cameron là thủ tướng Anh trẻ nhất từ năm 1812. Ảnh: AP.

Với tuổi đời mới 43, ông Cameron là thủ tướng trẻ nhất nước Anh kể từ năm 1812. Ông sẽ cùng lãnh đạo đảng Dân chủ tự do là Nick Clegg (cũng 43 tuổi, được chọn làm phó thủ tướng) thành lập một chính phủ liên minh. Đây cũng là chính phủ liên minh đầu tiên tại Anh từ sau Thế chiến thứ hai, do mỗi đảng đều không đủ số ghế thành lập chính phủ. Việcông Brown từ chức cũng chấm dứt 13 năm Công đảng nắm quyền hành pháp.



Với 363 nghị sĩ trong tổng số 650 người ở quốc hội, chính quyền liên minh của hai đảng Bảo thủ và Dân chủ tự do có thể trấn an lòng tin của các nhà đầu tư khi họ bày tỏ thất vọng đối với chính phủ của ông Brown đã khiến nước Anh quá yếu trong việc giải quyết các vấn đề tài chính. Sau khi thông tin ông Cameron chính thức làm thủ tướng, đồng bảng Anh nhanh chóng tăng giá so với đồng USD ở mức 1 bảng Anh đổi 1,4928 USD chiều ngày 11.5. Chính phủ liên minh mới của Anh cũng khẳng định không gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).

Theo công ty Standard & Poor’s, nợ quốc gia của Anh sẽ gia tăng và chiếm đến 77% GDP của nước này năm nay và có khả năng lên đến 100% vào năm 2014.

Theo H.S (SGTT, Bloomberg, BBC)