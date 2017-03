Ông Gbagbo tái đắc cử Tổng thống Cote d'Ivoire

Tổng thống Laurent Gbagbo. (Nguồn: Internet)

Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Cote d'Ivoire, ông Paul Yao N'Dre, cho biết Tổng thống Gbagbo đã giành được 51,45% số phiếu ủng hộ, so với 48,55% số phiếu ủng hộ cựu Thủ tướng Alassane Quattara.



Theo ông N'Dre, Hội đồng Hiến pháp đã hủy các kết quả bỏ phiếu ở 7 khu vực phía Bắc đất nước, nơi được coi là "thành trì" của ứng cử viên Quattara, do phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng ở các khu vực này.



Hội đồng Hiến pháp cũng khẳng định kết quả bỏ phiếu do Ủy ban bầu cử Cote d'Ivoire công bố trước đó là vô giá trị.



Theo kết quả ủy ban bầu cử công bố hôm 2/12, ông Alassane Quattara đã thắng cử với 54,1% phiếu bầu, so với 45,9% phiếu bầu cho ông Laurent Gbagbo.



Lo ngại xung đột và bạo lực gia tăng, cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU), đã kêu gọi Cote d'Ivoire không trì hoãn việc công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống.



Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Cote d'Ivoire kể từ năm 2005 và được coi là bước cuối cùng trong tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị dai dẳng ở nước này sau cuộc nội chiến 2002-2003./.





