Ông Noda được bầu làm thủ tướng của Nhật Bản

Tân Thủ tướng Nhật Bản, Yoshihiko Noda. (Nguồn: Getty Images)

Trong cuộc bầu cử tại Hạ viện, ông Noda giành được 308/476 phiếu bầu, vượt xa số phiếu 118/476 của ứng cử viên Sadakazu Tanigaki - Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập. Tại Thượng viện, do không ai giành được số phiếu quá bán nên phải bỏ phiếu vòng hai. Tại vòng này, ông Noda đã giành chiến thắng khi nhận được 110/241 phiếu, so với số phiếu 107/241 của ông Tanigaki.Tân Thủ tướng Noda, 54 tuổi, trở thành thủ tướng thứ sáu ở Nhật Bản kể từ năm 2006. Trước đó, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính dưới thời của thủ tướng tiền nhiệm Naoto Kan, người vừa từ chức sau gần 15 tháng cầm quyền.Ông Noda chủ trương cắt giảm nợ công của Nhật Bản thông qua các cải cách tài chính, bao gồm tăng thuế tiêu dùng nhằm hỗ trợ quỹ phúc lợi xã hội. Ông cũng cho rằng cần tạm thời tăng thuế để hỗ trợ công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất gây sóng thần ngày 11/3 vừa qua ở Đông Bắc Nhật Bản. Trong quan hệ đối ngoại, ông Noda cho biết sẽ tìm kiếm xây dựng quan hệ với các nước châu Á theo phương châm hai bên cùng có lợi.Trước đó, sáng 30/8, nội các của cựu Thủ tướng Kan đã đồng loạt từ chức để mở đường cho việc Quốc hội chỉ định thủ tướng mới, sau khi ông Noda giành thắng lợi trong cuộc bầu chọn vào vị trí Chủ tịch DPJ ngày 29/8.Theo một số nguồn tin từ DPJ, tân Thủ tướng Noda sẽ thành lập chính phủ mới vào ngày 2/9 hoặc ngày 4/9. Ông Noda cũng dự định triệu tập phiên họp quốc hội bất thường vào ngày 12/9 để phát biểu về chính sách mới và trả lời chất vấn của đại diện các đảng. Theo kế hoạch, kỳ họp quốc hội hiện nay sẽ kết thúc vào ngày mai (31/8).Cùng ngày, tân Thủ tướng Nhật Bản kiêm Chủ tịch Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền Yoshihiko Noda đã bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Azuma Koshiishi, Chủ tịch nhóm nghị sỹ DPJ, làm Tổng Thư ký đảng này thay thế cho ông Katsuya Okada.Trong buổi làm việc với nghị sỹ Koshiishi chiều cùng ngày, ông Noda yêu cầu ông Koshiishi đảm nhận vị trí Tổng Thư ký DPJ và ông Koshiishi đã chính thức nhận lời.Đây là động thái nhằm tăng cường sự đoàn kết trong DPJ vì Thượng nghị sỹ Koshiishi là đồng minh thân cận của cựu Chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa.Trong ngày, ông Noda cũng đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara giữ chức Chủ tịch Ủy ban chính sách của DPJ.