Ông Obama bảo vệ chương trình gián điệp của NSA

Sau khi có thông tin NSA truy cập trái phép vào hệ thống mạng – viễn thông của Công ty đa quốc gia Huawei (trụ sở tại tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc), ông Obama đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động gián điệp của cơ quan tình báo nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu ý kiến về việc các công ty Trung Quốc cũng tiến hành các hoạt động gián điệp và ăn cắp công nghệ trong một số tài liệu do cựu nhân viên phân tích NSA Edward Snowden tiết lộ.

Bên cạnh đó, ông Obama nhấn mạnh “Washington không dùng gián điệp để đạt được lợi thế về thương mại với các nước”. Báo The New York Times dẫn lời Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes hôm 22-3 cho biết “Tổng thống Obama có sự phân biệt rõ ràng giữa hoạt động tình báo với mục đích an ninh quốc gia và các hoạt động tình báo mang tính chất thương mại”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp hôm 24-3 tại Hà Lan. Ảnh: AP

Trong buổi nói chuyện với ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Mỹ không quên gửi lời cảm ơn việc chính quyền Bắc Kinh tổ chức tiếp đón vợ ông - Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái vào tuần này. Ông Obama còn bông đùa về người vợ: “Bà ấy chơi bóng bàn, nhưng không phải bóng bàn theo kiểu ngoại giao cao cấp mà chúng ta thường thấy trong quá khứ”.

Đáp lại, vị chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sự cảm kích trước hành động Washington tham gia truy tìm dấu vết chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Có tới 153/239 hành khách trên chuyến bay MH370 là công dân của Trung Quốc.

Lãnh đạo hai nước cũng đề cập đến tình hình căng thẳng đang diễn ra tại bán đảo Crimea – Ukraine. Các quan chức Nhà Trắng tỏ ra ủng hộ phản ứng của Trung Quốc trước cuộc sáp nhập Crimea vào Nga của Tổng thống Vladimir Putin. Mặc dù là liên minh thường xuyên với Moscow nhưng Bắc Kinh đã bỏ phiếu trắng tại cuộc trưng cầu ý kiến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về động thái ly khai của Cộng hòa Crimea bên phía Nga.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, Tổng thống Obama phát biểu với báo giới cuộc thảo luận sẽ xoay quanh tình hình Ukraine, vấn đề phi hạt nhân hóa ở CHDCND Triều Tiên và cuộc chiến chống lại sự biến đổi khí hậu của các quốc gia trên toàn cầu.