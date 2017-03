Ông Obama: "Mỹ hiện nay mạnh hơn, an toàn hơn"

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Internet)

Nói chuyện với hơn 1.000 sinh viên Học viện Không quân Colorado Springs trong buổi lễ tốt nghiệp, ông Obama khẳng định đã có nhiều tiến bộ lớn lao trong bốn năm kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng. Người dân Mỹ có thể tin tưởng và tự hào rằng nước Mỹ hiện nay mạnh hơn, an toàn hơn và được tôn trọng hơn so với thời điểm cách đây bốn năm.



Bình luận trên của ông Ôbama được coi là sự đáp trả trực tiếp trước lời chỉ trích của đối thủ Mitt Romney, ứng cử viên gần như chắc chắn giành tấm vé của đảng Cộng hòa ra tranh ghế tổng thống vào tháng 11 tới.



Hồi cuối năm ngoái, cựu Thống đốc 65 tuổi này từng phê phán Tổng thống Obama không tin tưởng vào "đặc tính ngoại lệ" của nước Mỹ.



Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh hiện nay, nước Mỹ đang bước vào một thế giới khác. Người Mỹ không còn chiến đấu tại Iraq, Osama bin Laden không còn là mối đe dọa (với nước Mỹ) và Mỹ hiện có thể thấy rõ ràng cuộc chiến tại Afghanistan sẽ chấm dứt như thế nào.



Theo ông Obama, việc chấm dứt hai cuộc chiến (ở Iraq và Afghanistan) sẽ gỡ bỏ mọi áp lực đối với quân đội Mỹ, và Washington đang sử dụng những nguồn lực khác, trong đó có ngoại giao, kinh tế và nhân đạo.



Chỉ còn sáu tháng nữa là đến ngày bầu cử, Tổng thống Obama kiên quyết bảo vệ chính sách đối ngoại của chính quyền đảng Dân chủ, kêu gọi "vứt bỏ" những ý kiến cho rằng ảnh hưởng của Mỹ đang suy yếu, rằng nước Mỹ đang ở giai đoạn xế chiều. Ông khẳng định Mỹ "luôn và sẽ mãi là quốc gia không thể thiếu trên thế giới," và "nước Mỹ là một ngoại lệ."



Học viện Không quân Colorado Spring thuộc bang Colorado ở miền Tây nước Mỹ là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi hai ngày vừa có tính chất công vụ, vừa để vận động tranh cử của ông Obama.



Bang Colorado được coi là một bang then chốt, có thể "đánh trượt" bất cứ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử ngày 6/11 tới./.

(Theo TTXVN)