Ông Obama tăng khoảng cách với đối thủ Romney

Tổng thống đương nhiệm Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney (trái). (Nguồn: AP)

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất, công bố ngày 8/5, do hãng tin Reuters và hãng nghiên cứu thị trường Ipsos phối hợp thực hiện cho thấy ông Obama hiện được 49% cử tri ủng hộ, so với 42% ủng hộ cựu Thống đốc Romney.



Đây là một kết quả khá ấn tượng bởi trước đó một ngày, theo kết quả thăm dò của báo Nước Mỹ ngày nay (The US Today) và Viện Gallup, tỷ lệ cách biệt giữa hai ứng cử viên này chỉ ở mức 2%.



Phần lớn những người được hỏi ý kiến đều đánh giá cao tổng thống đương nhiệm trong các vấn đề lớn như chăm sóc y tế, kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, lợi thế của ông Romney chỉ là vấn đề nhập cư.



Trong cuộc vận động tranh cử tại bang Misigan, ông Romney tiếp tục công kích phương thức điều hành đất nước của đối thủ, cho rằng ông Obama đang khiến nước Mỹ ngày càng giống châu Âu, với tỷ lệ nợ công và thất nghiệp tăng cao. Vị chính khách 64 tuổi này khẳng định "nước Mỹ đang đi sai đường, và sẽ không thể hưng thịnh khi mà nợ nần chồng chất, thất nghiệp gia tăng." Ông nhấn mạnh đã đến lúc đưa nước Mỹ trở lại đúng hướng./.

(Theo TTXVN)