Ông Putin lên tiếng về 'đòn trả đũa' kinh tế Châu Âu

Trước đó hôm 6/8, ông Putin đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu đối với một loạt sản phẩm từ Mỹ và EU cùng các quốc gia đã áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Lệnh cấm của Nga có thời hạn 1 năm, đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhiều nước châu Âu.

Các dự báo đều cho biết, châu Âu sẽ thiệt hại cả trăm tỷ USD trong các năm tới vì đòn trả đũa của Nga. Ông Putin hôm nay dù vậy tuyên bố, đây không phải là đáp trả của Nga với khối các nước trên.

“Đây không phải là phản ứng. Trước tiên, đây là sự hỗ trợ đối với người sản xuất trong nước (Nga) và việc mở cửa đối với các quốc gia, những nhà sản xuất đang sẵn lòng hợp tác với Nga”-ông Putin tuyên bố.

Ông Putin cũng nhấn mạnh Nga sẽ phát triển theo hướng độc lập, tự chủ, mở rộng hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhưng sẽ không chấp nhận bị bất cứ quốc gia nào “đối xử thiếu tôn trọng”.

Được biết, ông Putin vừa qua đã có chuyến thăm bán đảo Crimea, nơi Tổng thống Nga có cuộc làm việc với Uỷ ban An ninh quốc gia, trong đó một phần nội dung liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điện Kremlin cho rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phải chịu phần trách nhiệm trong việc khiến khủng hoảng ở Ukraine gia tăng, cũng như cáo buộc NATO sử dụng Ukraine như lý do để triển khai lực lượng ở châu Âu, uy hiếp an ninh biên giới Nga.