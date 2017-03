Ông Romney thu hẹp khoảng cách với ông Obama

Ông Mitt Romney và ông Barack Obama. (Nguồn: Internet)

Ông Mitt Romney và ông Barack Obama. (Nguồn: Internet)

(TTXVN)



Như vậy, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về ông Romney đã tăng 14% kể từ tháng Hai. Trong khi đó, cử tri nhìn nhận tích cực và không tích cực về đương kim Tổng thống Barack Obama ở thời điểm hiện tại là 56% và 42%, không thay đổi so với kết quả thăm dò hồi tháng Ba và tháng Tư.Cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách lớn nhất giữa sự ủng hộ dành cho ông Obama và ông Romney là ở khối cử tri trẻ.Có tới 2/3 số cử tri dưới 30 tuổi đánh giá tích cực về ông chủ Nhà Trắng so với gần 40% cử tri trẻ nhìn nhận tích cực về ông Romney. Trái lại, khối cử tri cao tuổi lại có thiện cảm với ông Romney hơn ông Obama. Còn 5 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tỷ lệ ủng hộ của các tầng lớp cử tri dành cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang dần thu hẹp.Ngày 4/6, cựu Tổng thống Bill Clinton đã cùng Tổng thống Obama đến New York để vận động tranh cử. Hai ông sẽ cùng tham dự 3 buổi tiệc quyên góp cho quỹ tranh cử của ông Obama và đảng Dân chủ. Dự kiến, quỹ này sẽ thu được ít nhất 3,6 triệu USD.Như vậy, mặc dù sự ủng hộ của cử tri trong cả nước đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã tăng khá nhanh trong bốn tháng qua, song uy tín của ông Romney ở thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn so với đương kim Tổng thống Obama.