Ông Thaksin lên tiếng về phán quyết của tòa án

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Internet

Tuyên bố được đưa ra trong một đoạn băng ghi hình ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất, UAE), nơi ông đang sống lưu vong.



Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết sung công số tài sản trị giá hơn 46 tỷ bạt (tương đương 1,4 tỷ USD), chiếm hơn một nửa trong tổng số tài sản trị giá 76 tỷ bạt (gần 2,3 tỷ USD) của gia đình ông Thaksin.



Trong "Ngày phán quyết" này, hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai trên khắp đất nước Chùa Vàng do lo ngại những người ủng hộ ông Thaksin gây bạo lực để phản ứng với phán quyết được cho là thiếu thiện chí đối với họ.



Khoảng 450 cảnh sát chống bạo động đã lập hàng rào trước cổng Tòa án Tối cao Thái Lan, song chỉ có một số người biểu tình thuộc phong trào "áo đỏ" và dưới 100 người tụ tập tại một địa điểm khác ở thủ đô Bangkok.



Chính phủ cho biết có tới 35.000 cảnh sát và binh sĩ được đặt trong tình trạng báo động.



An ninh quanh Văn phòng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng được thắt chặt.



Chính phủ Thái Lan cho biết đã sắp xếp một vài địa điểm an toàn cho Thủ tướng Abhisit trong tình huống khẩn cấp.