OPEC giảm sản lượng 2,2 triệu thùng mỗi ngày

OPEC đã cắt giảm sản lượng hai lần kể từ tháng 9 tới nay. Những quyết định này có nghĩa là khối này đã cắt giảm tổng cộng 4,2 triệu thùng mỗi ngày trong vòng 4 tháng qua.

Bất chấp mức cắt giảm kỷ lục, giá dầu tiếp tục trượt dốc khi dữ liệu thống kê ở Mỹ cho thấy bằng chứng mới về sự tụt giảm nhu cầu. Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 tại Mỹ giảm xuống còn 39,94 mỗi thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu tụt xuống dưới mức 40 USD kể từ tháng 7/2004.

Sự sụt giảm này là do thông báo về dự trữ dầu của Mỹ. Thống kế cho thấy nhu cầu về dầu mỏ từ ngày 12/11 tới 12/12 đã giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu sau đó đã tăng nhẹ tới 40,31 USD tại sàn giao dịch New York.

OPEC hy vọng lần cắt giảm kỷ lục này sẽ giúp giá dầu đi lên song không có mục tiêu giá chính thức. Lần cắt giảm này có nghĩa là sản lượng mục tiêu của 12 nước thành viên hiện giờ là 24,845 triệu thùng mỗi ngày.

Quyết định cắt giảm sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1 song vấn đề lớn đối với OPEC là liệu các thành viên có thực sự cắt giảm theo cam kết hay không. Một số nhà phân tích nghi ngờ lần cắt giảm này sẽ giúp đẩy giá dầu lên cao hơn ngay cả khi các thành viên giữ đúng cam kết.