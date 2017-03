Osama bin Laden đã bị Mỹ tiêu diệt như thế nào?

Vụ tấn công

Theo Vietnam+

Sáng sớm 2/5, các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho hay đầu mối dẫn đến Osama bin Laden bắt đầu từ trước sự kiện 11/9, trước khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố khiến cho Osama bin Laden trở nên nổi tiếng toàn cầu. Đầu mối này lộ rõ vào mùa thu năm ngoái, khi Mỹ phát hiện ra một khu nhà được xây dựng công phu ở Pakistan."Từ khi chúng tôi lần đầu tiên nhận thấy bin Laden là một mối đe dọa, Mỹ đã thu thập thông tin về những người thân cận trong bộ máy của y, kể cả những người đưa tin riêng," một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama tiết lộ sau hậu trường của cuộc thông báo tại Nhà Trắng, nơi ông Obama công bố thông tin trùm khủng bố al-Qaeda bị thiệt mạng."Sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, những kẻ bị bắt giữ đã cung cấp thông tin cho chúng tôi về những người đưa tin. Một người đưa tin đặc biệt khiến chúng tôi chú ý. Những kẻ bị bắt cho chúng tôi biết bí danh của y, và cũng xác nhận rằng y là một trong số ít những người đưa tin được bin Laden tin tưởng."Năm 2007, Mỹ đã biết được tên thật của người đàn ông này.Theo quan chức kể trên, năm 2009, "chúng tôi xác định được các khu vực ở Pakistan mà người đưa tin này cùng em trai của hắn hoạt động. Chúng vô cùng thận trọng, vì thế càng làm chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đang đi đúng hướng."Vào tháng 8/2010, "chúng tôi phát hiện thấy ngôi nhà của chúng ở Abbottabad," tại một khu vực biệt lập. "Khi thấy khu nhà, chúng tôi thực sự thấy sốc vì nó quá độc đáo."Mảnh đất này rộng gấp 8 lần các ngôi nhà trong khu vực. Nó được xây dựng vào năm 2005 ở ngoại ô thị trấn, khi đó còn khá vắng vẻ, nhưng bây giờ đã xuất hiện một vài ngôi nhà ở gần đó."Nhìn bên ngoài đã thấy ngay sự bất thường: ngôi nhà có tường cao tới gần 5m, đương nhiên là kín cổng cao tường và chỉ có hai lối vào được bố trí an ninh chặt chẽ." Những người sống trong khu nhà này đốt sạch mọi thứ rác chứ không đổ đi như các nhà hàng xóm. Cũng không hề có cửa sổ nhìn ra đường. Một phần của khu nhà này có tường dày tới 2m..Và một điều bất thường nữa đối với một ngôi nhà trị giá nhiều triệu USD: nó tuyệt nhiên không hề có đường dây điện thoại hoặc Internet.Chính vì thế các nhà phân tích tình báo của Mỹ đi đến kết luận rằng ngôi nhà chắc chắn "được xây dựng đặc biệt để che giấu một nhân vật quan trọng nào đó."Ngoài hai anh em người đưa tin, Mỹ cũng phát hiện có một gia đình sống ở đó mà số thành viên rất tương đồng với gia đình của bin Laden. Sau đó họ còn có một thông tin quý giá rằng bin Laden đang sống cùng cô vợ trẻ nhất.Không có bằng chứng nào cụ thể, nhưng mọi điểm dường như trùng khớp: an ninh, thông tin về những người đưa tin tâm phúc, và thiết kế của khu nhà."Các nhà phân tích của chúng tôi đã xem xét mọi khía cạnh. Không một kẻ tình nghi nào lại khớp với trường hợp này như bin Laden did," một quan chức nói. "Những thông tin thu thập được và phân tích khiến chúng tôi rất tin tưởng rằng trong khu nhà này có một mục tiêu nghi can khủng bố giá trị cao. Rất nhiều khả năng đó là bin Laden."Thông tin này không được chia sẻ với bất kỳ quốc gia nào khác, và "chỉ một nhóm rất nhỏ trong chính phủ của chúng tôi biết về chiến dịch này," một quan chức tiết lộ.Chiến dịch diễn ra suôn sẻ trừ một sai sót kỹ thuật nhỏ với một chiếc máy bay trực thăng của Mỹ nhưng tất cả các binh sỹ Mỹ đều thoát khỏi máy bay đó và không ai bị chết."Đây là một chiến dịch với một nhóm nhỏ để giảm thiểu thiệt hại. Nhóm của chúng tôi ở trong khu nhà chỉ dưới 40 phút và không hề tiếp xúc với chính quyền địa phương."Cũng theo quan chức này, "Bin laden bị giết trong cuộc đấu súng."Khi phóng viên hỏi Osama bin Laden có nổ súng hay không, quan chức này trả lời: "Ông ta đã kháng cự và đã bị bắn chết."Có 4 nam giới bị chết: bin Laden, con trai ông này, và hai người đưa tin tâm phúc.