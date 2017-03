Pakistan: Bom nổ gần đại sứ quán Đan Mạch, tám người chết

Vụ nổ đã phá hủy hàng chục xe hơi, phá hỏng cánh cổng và làm đổ bức tường rào phía trước của đại sứ quán Đan Mạch. Một số tòa nhà cạnh đó cũng bị bể kính. Ngay lập tức, lực lượng an ninh và xe cứu thương đã đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ do một kẻ đánh bom xe tự sát gây ra nhằm vào đại sứ quán Đan Mạch.

Chính phủ Đan Mạch cho biết không có công dân Đan Mạch nào bị thiệt mạng trong vụ đánh bom. Các nhân viên đại sứ quán Hà Lan ở cạnh bên cũng an toàn. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhưng động cơ có thể liên quan đến việc báo chí Đan Mạch in lại các bức biếm họa đấng tiên tri Hồi giáo Muhammad vào tháng 2-2008. Hiện nghi ngờ đang dồn vào Al-Qaeda vì trong những tuần gần đây, mạng lưới khủng bố này đã phát đi một băng hình lên án các bức biếm họa. Trong những tháng vừa qua, Đan Mạch đã chuyển hết hầu hết nhân viên ngoại giao ở Islamabad về nước do có nhiều lời đe dọa trả thù nhằm vào họ.

Sau vụ nổ, đại sứ quán Đan Mạch đã đóng cửa. Đại sứ quán Na Uy cũng đã sơ tán nhân viên và đóng cửa. Cảnh sát đã thắt chặt an ninh ở các cơ quan chính quyền và ngoại giao ở TP Islamabad. Bộ Ngoại giao Đan Mạch khuyến cáo công dân nước này không nên đến Pakistan. Ngoại trưởng Đan Mạch Per Stig Moeller đã lên án vụ đánh bom và triệu tập khẩn cấp cuộc họp nội các.