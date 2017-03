Pakistan cảnh giác dịp 1 năm ngày bin Laden chết

Hiện trường vụ nổ lớn nhằm vào đoàn xe bán quân sự ở Quetta (Pakistan) ngày 1/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các đại sứ quán các nước phương Tây tại Islamabad cũng đã phát cảnh báo, khuyến cáo công dân nước mình tránh những nơi công cộng để đề phòng xảy ra tấn công. Đặc biệt, Đại sứ quán Mỹ đã hạn chế nhân viên đến các nhà hàng và siêu thị cho tới ngày 5/5.



Vụ một nhân viên nhân đạo người Anh tại Quetta bị chặt đầu hồi cuối tuần trước là một vụ để nhắc nhở về mối nguy hiểm tại Pakistan. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này và cũng chưa có bằng chứng tố cáo thủ phạm,



Năm 2011, Taliban đã thực hiện một loạt vụ tấn công trả đũa sau khi bin Laden bị lực lượng biệt kích Mỹ tiêu diệt tại thị trấn Abbottabad gần thủ đô Islamabad, trong đó có vụ đánh bom liều chết vào một trung tâm huấn luyện cảnh sát làm gần 100 người thiệt mạng.



Vụ biệt kích Mỹ bí mật tiêu diệt bin Laden đã làm quan hệ giữa Washington và Islamabad trở nên căng thẳng trong suốt một năm qua. Hiện Pakistan vẫn bị cáo buộc che chở các nghi can khủng bố bị Mỹ truy nã gắt gao nhất.



Đối tượng được cho là kế nhiệm bin Laden cầm đầu mạng lưới khủng bố Al-Qeada là Ayman al-Zawahiri, và thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan Mullah Omar cũng bị nghi là đang ở Pakistan.



Bin Laden từng là mục tiêu truy lùng hàng đầu của tình báo Mỹ, đặc biệt từ sau khi Mỹ xác định al-Qeada chủ mưu vụ tấn công tòa tháp đôi cao 110 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11/9/2001, làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Mỹ từng treo giải thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt trùm khủng bố này.



Tháng trước, Washington cũng treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ được Hafiz Saeed, nghi can người Pakistan lên kế hoạch các vụ tấn công vào Mumbai (Ấn Độ) năm 2008 và hiện đang sống công khai tại Pakistan./.

