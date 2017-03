Pakistan: Cựu thủ tướng Nawaz Sharif về nước

Cùng về với ông còn có vợ ông, anh trai (cựu tỉnh trưởng tỉnh Punjab) và một số thành viên trong gia đình.

Ngoài việc cho cựu Thủ tướng Nawaz Sharif mượn máy bay, quốc vương Abdullah còn tặng ông hai chiếc xe hơi Mercedes chống đạn. Hai xe này đã được chở về Lahore trước đó. Sau khi về đến sân bay, ông Nawaz Sharif đã đến thăm đền thờ Data Sahib và về nhà trên một chiếc xe trên.

5.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai quanh khu vực sân bay Lahore. Nhiều người thuộc đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N đã bị cảnh sát bắt giữ với lý do có lệnh cấm đón tiếp cựu Thủ tướng Nawaz Sharif vì lý do an ninh và tránh khả năng lặp lại thảm họa ngày về của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto (đánh bom tự sát làm 150 người chết).

Không được như bà Benazir Bhutto, không có hình thức bảo vệ an ninh đặc biệt nào dành cho cựu Thủ tướng Nawaz Sharif trong chuyến trở về này.