Pakistan: Dân tình khốn khổ vì chiến sự

Tiêu diệt 700 tay súng Taliban

Sau chín giờ nới lỏng lệnh giới nghiêm để người dân sơ tán, chiều tối 10-5, quân chính phủ Pakistan lại tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu, xe tăng và pháo binh hạng nặng tấn công quân Taliban ở thung lũng Swat và các huyện Buner, Lower Dir, Shangla (tỉnh Northwest Frontier).

Ngày 11-5, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cho biết quân đội chính phủ đã tiêu diệt được 700 tay súng Taliban trong bốn ngày mở chiến dịch. Chỉ riêng trong ngày 10-5 đã có 200 tay súng Taliban thiệt mạng. Phía chính phủ có 20 lính thiệt mạng.

Khu vực giao tranh ác liệt nhất là khu tiếp giáp giữa thung lũng Swat và huyện Shangla. Theo người phát ngôn quân đội Pakistan, khoảng 140-150 thi thể quân phiến loạn Taliban đã được tìm thấy trong một khu huấn luyện quân sự của Taliban ở khu vực này.

Quân đội Pakistan cho biết có 50-60 tay súng Taliban bị giết rải rác trong thung lũng Swat nhưng dường như quân đội Pakistan vẫn chưa tiếp cận được TP Mingora, thủ phủ của thung lũng Swat. Theo hãng tin AFP, TP Mingora vẫn có sự hiện diện của quân Taliban và vẫn khá yên tĩnh.

Ngày trước đó 10-5 Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ phụ trách khu vực Nam Á và Trung Đông David Petraeus đã cùng xuất hiện trên truyền hình Mỹ để khẳng định quyết tâm chống Taliban.

Theo Tổng thống Asif Ali Zardari, Taliban gây lo ngại về an toàn và an ninh cho không những Pakistan mà cả thế giới. Tuy nhiên, ông Asif Ali Zardari khẳng định Pakistan sẽ không sụp đổ vì Taliban và đề nghị thế giới giúp đỡ trong cuộc chiến này. Tổng Tư lệnh David Petraeus hoan nghênh quyết tâm tiêu diệt Taliban của chính phủ Pakistan. Ông này khẳng định các cơ sở hạt nhân của Pakistan vẫn an toàn dù bị Taliban tìm cách đánh phá. Theo ông David Petraeus, bộ chỉ huy của nhóm khủng bố Al-Qaeda đang nằm ở phía đông Pakistan, giáp Afghanistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Qamar Zaman Kaira cho biết Mỹ đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp Pakistan một tỷ USD để củng cố quốc phòng và kinh tế. Pakistan hy vọng sẽ được nhận khoản hỗ trợ khẩn cấp này vào cuối tháng này.

Lo ngại thảm họa nhân đạo

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik, đã có 296.000 dân thường tỉnh North West Frontier di tản khỏi vùng chiến sự. Theo ông Rehman Malik, ưu tiên hàng đầu của chính phủ Pakistan hiện nay là tổ chức sơ tán dân thường đến các trại tỵ nạn. Còn Cao ủy LHQ về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết khoảng 500.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở thung lũng Swat, hai huyện Buner và Lower Dir vì chiến sự. 360.600 người trong số đó đã đến đăng ký tại các trại tỵ nạn. Chính phủ Pakistan ước tính sẽ có đến một triệu dân thường ở tỉnh này chạy nạn và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

Các tổ chức cứu trợ lo ngại một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra. Theo người phát ngôn UNHCR, đã có 29 trại tỵ nạn được thành lập ở TP Peshawar và hai thị trấn Mardan, Swaibi (tỉnh North West Frontier). Theo ông này, chỉ chưa tới 20% số người chạy nạn được đăng ký vào các trại, hơn 80% còn lại phải vạ vật bên ngoài.

Hiện dòng người sơ tán vẫn đang lũ lượt rời khỏi vùng chiến sự. Một số dân thường lên án chính phủ Pakistan đã chịu sự chi phối của Mỹ và đẩy họ vào tình huống này. Số dân thường thiệt mạng vì giao tranh chưa được thống kê. Chính phủ Pakistan cáo buộc Taliban đã cài bom vệ đường và nã súng cối vào các ngôi làng ở thung lũng Swat gây nhiều thương vong cho dân thường.

Mặc dù chiến sự làm dân tình khốn khổ và không có cảm tình với Tổng thống Asif Ali Zardari nhưng cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vẫn ủng hộ cuộc tấn công của chính phủ Pakistan vào quân Taliban.