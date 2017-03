Pakistan: Đánh bom xe làm 13 người thương vong

Binh sỹ Pakistan bên xác chiếc xe ôtô tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vụ việc xảy ra ngày 21/8 tại thành phố Quetta thuộc tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam, nơi các lực lượng an ninh là mục tiêu tấn công thường xuyên của phiến quân.



Theo người phát ngôn Lực lượng Biên phòng bán quân sự (FC), ông Murtaza Baig, những kẻ tấn công muốn nhằm vào hai xe vận tải của FC, nhưng thiết bị điều khiển từ xa được kích hoạt chậm nên bom nổ sau khi đoàn xe đã đi qua.



Một sỹ quan cảnh sát cho biết toàn bộ nạn nhân là dân thường đang đi trên con đường này.



Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.



Tỉnh Baluchistan - giáp ranh với Iran và Afghanistan - vốn là nơi hay xảy ra các vụ tấn công của Taliban và phiến quân địa phương.Đây cũng là một điểm nóng xung đột sắc tộc giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite, làm hàng nghìn người thiệt mạng từ cuối những năm 1980 đến nay.



Phiến quân địa phương ở Baluchistan nổi dậy từ năm 2004, đòi quyền tự quyết về chính trị và đòi được chia phần lớn hơn trong lợi nhuận thu từ các nguồn tài nguyên dầu, khí và khoáng sản khác trong khu vực này.



Cùng ngày 21/8, tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, hai máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt ít nhất ba tay súng nổi dậy.



Một sỹ quan an ninh cấp cao Pakistan cho biết các máy bay của Mỹ đã bắn bốn quả tên lửa vào làng Shnakhura, cách thị trấn chính Miranshah của Bắc Waziristan 10km, và tiêu diệt các tay súng trên.



Trong khi đó, một sỹ quan an ninh khác tại Miranshah cho biết số người thiệt mạng có thể là sáu người, và hai người bị thương.



Các cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ bị phản đối kịch liệt tại Pakistan vì người dân nước này cho rằng đây là hoạt động vi phạm chủ quyền của Pakistan.



Các cuộc tấn công này đã thổi bùng làn sóng chống Mỹ, song giới chức Mỹ cho đây là một vũ khí cực kỳ quan trọng nên không thể từ bỏ.



Bắc Waziristan được coi là một thành trì của Taliban và các tay súng có quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Mạng lưới Haqqani có dính líu với al-Qaeda ở Bắc Waziristan là một trong những vấn đề gai góc nhất giữa Islamabad và Washington.



Mỹ từ lâu đã đề nghị Pakistan ra tay chống lại Haqqani - tổ chức mà Mỹ cáo buộc là đã tiến hành vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hồi tháng 9/2011.



Ngược lại, Pakistan đề nghị các lực lượng của Mỹ và Afghanistan nỗ lực nhiều hơn để chấm dứt tình trạng các tay súng Taliban từ Afghanistan vượt biên sang Pakistan tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh nước này./.

(Theo TTXVN)