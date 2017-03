Pakistan tăng bảo vệ nhân viên ngoại giao Ấn Độ

Tờ The Times of India ngày 23/11 cho biết theo yêu cầu từ phía New Delhi, Pakistan đã tăng cường bảo vệ an ninh cho các nhân viên ngoại giao Ấn Độ tại nước này

sau khi phần tử khủng bố Ajmal Kasab, thuộc tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ tại Pakistan, bị tòa án Ấn Độ xử tử hình vì tội chủ mưu và tham gia vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai ngày 26/11/2008. Phần tử khủng bố Ajmal Kasab. (Nguồn: indiatoday) Theo các nguồn tin tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid ngày 21/11 đã đề nghị Bộ Ngoại giao Pakistan áp dụng các “biện pháp phòng ngừa” nhằm bảo vệ các nhà ngoại giao Ấn Độ tại Pakistan.



Theo Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao, Pakistan là nước “chủ nhà” nên có nghĩa vụ phải bảo vệ an ninh cho các quan chức Ấn Độ đóng tại đây.



Lực lượng Taliban tại Pakistan đã đe dọa tấn công người Ấn Độ ở khắp nơi để trả đũa vụ hành quyết tên Kasab, trong đó các nhà ngoại giao Ấn Độ tại Pakistan là mục tiêu hàng đầu./. (Theo Vietnam+)