Pakistan thu giữ hơn 100 tấn hóa chất chế tạo bom

Ngoài lượng hóa chất trên, lực lượng an ninh còn thu giữ được dây dẫn, kíp nổ, điều khiển từ xa, thùng chứa và máy trộn để sản xuất bom từ các loại hóa chất này.Tám thùng nguyên liệu đã được trộn sẵn và sẵn sàng phát nổ khi được gắn kíp. Đây là vụ thu giữ vật liệu nổ lớn nhất ở Pakistan từ trước tới nay. Các vật liệu này cùng loại với vật liệu được sử dụng trong hai vụ đánh bom ở khu vực có đa số người Hồi giáo Shi'ite sinh sống ở Quetta trong năm nay khiến gần 200 người thiệt mạng.Cũng trong khu nhà này, lực lượng an ninh còn phát hiện một xe tải chở đầy vật liệu nổ. Các nghi phạm khai nhận các chất KCLO3 và NH4CL đã được gắn vào xe kèm theo dây dẫn và ngòi nổ để chuẩn bị cho một vụ đánh bom liều chết.Trước đó, ngày 19/8, lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người đàn ông lái một chiếc xe tải chở 15 tấn nguyên liệu sản xuất bom. Từ lời khai của hai đối tượng này, lực lượng an ninh đã truy lùng, khám xét khu nhà trên.

Quetta là một trong những thành phố xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất Pakistan. Khu vực giàu dầu mỏ và khí đốt này giáp với Iran và Ápganixtan, liên tục phải hứng chịu tình trạng bạo lực giáo phái, các vụ tấn công của Taliban cũng như của các bộ lạc chống đối./.