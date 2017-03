Palestine cáo buộc Al-Jazeera xuyên tạc sự thật

Một ngày trước đó, Al-Jazeera đã công bố các văn kiện mà kênh truyền hình này gọi là tài liệu về các cuộc đàm phán giữa Israel-Palestine trong một thập kỷ qua.



Theo Al-Jazeera, kênh này đang sở hữu hàng trăm bản sao và ghi chép, cho thấy các nhà đàm phán Palestine từng sẵn sàng nhượng những phần lớn đất đai ở Đông Jerusalem cho Israel và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã được cảnh báo trước về cuộc xâm lược Dải Gaza do Israel tiến hành hồi cuối năm 2008.



Đây là những thông tin đầu tiên trong loạt chương trình mà Al-Jazeera dự kiến phát sóng trong tuần này về những tài liệu trên, trong đó "sẽ tiết lộ các tài liệu liên quan đến sự điều phối an ninh giữa Palestine-Israel và cách giải quyết ông Abbas đối với một báo cáo của Liên hợp quốc về việc Israel xâm chiếm Dải Gaza."



Phản ứng trước thông tin này, ông Abbas đã chỉ trích những tiết lộ của Al-Jazeera là "đáng xấu hổ." Các thành viên khác trong chính quyền Palestine cho rằng Al-Jazeera và các đối tượng bảo trợ kênh này đang hậu thuẫn phong trào đối địch Hamas nhằm bôi nhọ uy tín của chính quyền hiện nay của phong trào Fatah.



Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cũng bác bỏ những điều mà ông gọi là "dối trá" trên kênh truyền hình Al-Jazeera. Ông cũng đã đặt câu hỏi về việc Al-Jazeera tiết lộ các thông tin nhạy cảm trên vào đúng thời điểm chính quyền Palestine đang nỗ lực yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lên án việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư Do thái trên phần lãnh thổ của người Arập.



Các nhà phân tích nhận định hành động của Al-Jazeera có thể làm giảm uy tín của chính quyền ông Abbas, châm ngòi cho sự giận dữ của dân chúng Palestine, đặc biệt những người sống ở Dải Gaza.



Ngày 24/1, khoảng 250 người Palestine tập trung trước trụ sở chính của Al-Jazeera ở Bờ Tây, xé lôgô và đập vỡ cửa kính. Phong trào Hồi giáo Hamas đã chỉ trích Chính quyền Palestine (PA) và cho rằng các tài liệu này đã cho thấy rõ "bộ mặt đen tối của Chính quyền Palestine, và mức độ hợp tác của họ với lực lượng chiếm đóng."



Từ Washington, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley thừa nhận các chương trình tiết lộ tài liệu của Al-Jazeera có thể khiến tình hình Trung Đông trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh Mỹ đang cùng với các nước khác nỗ lực nối lại tiến trình đàm phán đang bị bế tắc giữa Israel với Palestine. Tuy nhiên, ông Crowley hy vọng diễn biến trên không làm thay đổi mục tiêu cuối cùng của tiến trình hòa bình Trung Đông.



Trong 24 giờ qua, Mỹ đã liên lạc với cả Israel, Palestine, lãnh đạo một số quốc gia khác để thảo luận về việc xây dựng một thỏa thuận khung mà theo Washington là "cần thiết và hoàn toàn có khả năng"./.





(TTXVN/Vietnam+)