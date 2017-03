Palestine đề nghị Liên hợp quốc công nhận nhà nước

Ông Erakat cho biết, ban lãnh đạo Palestine đã quyết định xúc tiến kế hoạch trên và đó là "lựa chọn của Tổng thống Mahmud Abbas," theo đó, đề nghị Liên hợp quốc công nhận một Nhà nước Palestine bên trong các đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.



Ông Erakat cho biết, thời điểm cụ thể xúc tiến kế hoạch chưa được ấn định, song sẽ "sớm nhất có thể."



Ông nhấn mạnh, người Palestine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một hướng đi mới do các cuộc đàm phán hòa bình với Israel tới nay vẫn "giậm chân tại chỗ."



Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ hồi tháng 2/2011 đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Israel tiếp tục hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.



Nghị quyết do ban lãnh đạo Palestine soạn thảo và được 14 thành viên của Hội đồng Bảo an ủng hộ. Mỹ cho rằng, Liên hợp quốc không phải là nơi tốt nhất để giải quyết xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa Israel và Palestine.



Các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Israel và Palestine vừa được khởi động lại hồi tháng 9/2010 dưới sự trung gian của Mỹ đã bị đình trệ ngay sau đó do vấn đề các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Phía Palestine khẳng định không trở lại bàn đàm phán khi Israel vẫn tiếp tục hoạt động xây dựng nhà định cư trên vùng đất sẽ thuộc nhà nước Palestine trong tương lai.



Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du ngày 21/3 cho biết phái viên Trung Quốc về Trung Đông Ngô Tư Khoa sẽ thăm Israel, Palestine, Syria, Lebanon và Qatar từ ngày 23/3-2/4 tới.



Bà Khương Du cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm phái viên Trung Quốc sẽ thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông và trao đổi quan điểm với các bên liên quan về tình hình hiện nay của khu vực này./.





(TTXVN/Vietnam+)