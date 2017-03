Palestine: Khốn khổ người dân dải Gaza!

Hơn 10.000 người ồ ạt vượt biên

Sáng sớm hôm qua (23-1), hơn 10.000 người Palestine từ dải Gaza đã tràn qua biên giới Ai Cập để vào TP Rafah (Ai Cập) mua thực phẩm, nhiên liệu và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Sự việc bắt đầu vào lúc một tay súng bịt mặt đã dùng 15 khối chất nổ phá đổ bức tường bằng thép và bê-tông dài hơn 11 km ngăn cách biên giới Ai Cập và dải Gaza. Lực lượng cảnh sát Hamas có mặt nhưng không can thiệp, sau đó lập hàng rào và chừa lại hai đoạn trống để người dân Palestine vượt biên sang Ai Cập.

Kế tiếp, người dân Palestine đã dùng xe ủi đất ủi sạch các mảng tường còn sót lại để rộng đường cho xe hơi chạy qua. Họ vào TP Rafah bằng đủ mọi phương tiện, từ xe hơi, xe lừa cho đến chạy bộ. 2.000 lính biên phòng Ai Cập tại khu vực này không thể ngăn cản nổi.

Ngày trước đó, cũng đã có hàng ngàn dân Palestine tại dải Gaza tràn qua biên giới TP Rafah mua nhu yếu phẩm. Cảnh sát Ai Cập đã phải bắn chỉ thiên và dùng vòi rồng trấn áp. 10 cảnh sát Ai Cập và 60 người Palestine bị thương.

Israel gây sức ép

Sự việc người dân Palestine ồ ạt tràn sang biên giới Ai Cập như giọt nước làm tràn ly. Israel đã phong tỏa kinh tế dải Gaza từ tháng 6-2007 sau khi phong trào Hamas nắm quyền kiểm soát vùng đất này. Ai Cập đã đóng cửa biên giới ở Rafah nhằm thể hiện thái độ hợp tác với Israel.

Chủ nhật tuần trước, Israel đã ngưng cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện duy nhất tại dải Gaza để trả đũa việc phong trào Hamas bắn pháo sang lãnh thổ Israel. Toàn bộ dải Gaza đã bị mất điện gần hai ngày.

Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice chỉ trích hành động cả hai phía có thể gây khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Israel sẽ chuyển sang dải Gaza khoảng 240.000 lít dầu/ngày cung cấp cho nhà máy điện nhưng vẫn duy trì lệnh đóng cửa đường biên giới với dải Gaza.

Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an

Theo sáng kiến của Liên đoàn Ả rập, Hội đồng Bảo an LHQ đã triệu tập phiên họp khẩn cấp bàn về tình hình Palestine. Tuy nhiên, phiên họp diễn ra suốt ngày hôm qua đã không đạt kết quả.

Với vai trò chủ tọa phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ, Libya đã soạn bản dự thảo tuyên bố chung về cuộc leo thang bạo lực của Israel đối với Palestine nhưng bản dự thảo không được Hội đồng Bảo an chấp thuận.

Đại diện của Nga tại Hội đồng Bảo an ủng hộ việc dở bỏ biện pháp phong tỏa Palestine nhưng yêu cầu trong bản tuyên bố chung phải đề cập đến các vụ bắn pháo từ phía Palestine sang Israel.

Đại diện của Mỹ cho biết không chấp thuận dự thảo bởi bản dự thảo không lên án các vụ bắn pháo từ phía Palestine sang Israel. Trong khi đó, đại diện của Indonesia cho biết bản dự thảo phải chỉnh sửa lại và có khả năng sẽ được thông qua trong vài ngày tới.

Theo quy định, bản tuyên bố chung chỉ được thông qua khi nào 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ cùng nhất trí. Hôm nay, phiên họp của Hội đồng Bảo an tiếp tục. Trong khi đó, hôm 22-1, Bộ Ngoại giao Israel đã ra thông cáo khẳng định: Israel kiên quyết phản đối mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tình hình ở dải Gaza.