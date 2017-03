"Palestine kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận với Israel"

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Reuters)



Theo TTXVN



Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Ramallah với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang thăm Trung Đông, Tổng thống Abbas cho biết vòng đàm phán ngày 14/8 giữa Palestine và Israel đã thảo luận tất cả các vấn đề then chốt, bao gồm các đường biên giới, vấn đề Jerusalem, các khu định cư, người tị nạn, an ninh và tù nhân.Theo ông Abbas, "còn quá sớm để nói cuộc đàm phán có đạt được điều gì hay không," tuy nhiên các bên hy vọng những ngày tới sẽ có câu trả lời để có thể công bố. Tổng thống Abbas cho biết phía Palestine tham gia thương lượng với "những ý định chân thành" và hy vọng Israel sẽ đáp lại tương tự để tạo bầu không khí thích hợp bằng cách ngừng xây dựng các khu định cư mà phía Palestine cũng như cộng đồng thế giới đều coi là bất hợp pháp.Tổng thống Abbas cũng nhấn mạnh thương lượng và ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được hòa bình trong khu vực. Ông cho biết "Theo luật pháp quốc tế, Palestine đã trở thành một nhà nước bị chiếm đóng. Sự chiếm đóng này phải chấm dứt trên cơ sở một giải pháp hai nhà nước trên các đường biên giới năm 1967, thông qua việc đổi đất không đáng kể, các nghị quyết của Liên hợp quốc và Sáng kiến hòa bình Arập."Phát biểu của ông Abbas được đưa ra trong bối cảnh nhiều quan chức Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tuyên bố phản đối các cuộc thương lượng với Israel. Tại cuộc họp Ủy ban chính trị Palestine, gồm các đại diện hàng đầu của PLO và Fatah, một số ý kiến trong giới chức Palestine cho rằng không thể chấp nhận việc đàm phán với Israel trong khi các hoạt động xây dựng tại các khu định cư và vùng lân cận Đông Jerusalem vẫn tiếp diễn.Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thực hiện chuyến công du Trung Đông trong hai ngày 15-16/8 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine. Phát biểu tại thủ đô Amman của Jordan trước khi đến Ramallah, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Israel và Palestine kiên nhẫn và nỗ lực để cuộc thương lượng đạt kết quả.Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Palestine và Israel sau vòng đàm phán vào tháng 9/2010 bị đổ vỡ do tranh cãi về các khu định cư Do thái. Tin cho biết vòng đàm phán lần này kết thúc sau khoảng 5 giờ thương lượng giữa các nhà đàm phán Palestine và Israel ở Jerusalem ngày 14/8. Hai bên sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo vào tuần tới tại thành phố Jericho ở Bờ Tây.Sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo Palestine tại Ramallah, ông Ban Ki-moon ngày 16/8 dự kiến hội đàm với Tổng thống Israel Shimon Peres, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức cấp cao Israel về các vấn đề liên quan tới tiến trình hòa bình Trung Đông, cuộc chiến ở Syria, mối đe dọa hạt nhân Iran và những vấn đề khác trong khu vực.