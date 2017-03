Palestine và Israel đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Clinton cho biết Chính phủ Mỹ đã mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Chính quyền dân tộc Palestine Mahmoud Abbas gặp mặt trực tiếp vào ngày 2/9 tại Washington.



Ngoại trưởng Mỹ cho biết đối thoại trực tiếp được nối lại mà không có điều kiện tiên quyết nào, mục tiêu là trong vòng một năm giải quyết toàn bộ những vấn đề về quy chế cuối cùng, gồm an ninh cho Israel, các đường biên giới của Nhà nước Palestine trong tương lai, vấn đề người tị nạn Palestine và quy chế đối với vùng đất Jerusalem mà cả Israel và Palestine đều nhận là thủ đô.



Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh và nhận lời mời của Ngoại trưởng Hillary nối lại đàm phán trực tiếp với Palestine vào ngày 2/9 tới tại Washington.



Thủ tướng Israel khẳng định dù mục tiêu đạt được một thỏa thuận là một thách thức, song có thể làm được.



Theo ông Netanyahu, Israel đến đàm phán với mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Israel.



Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cũng đã ra tuyên bố đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp với Israel theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat nhấn mạnh phía Palestine sẽ rút khỏi đàm phán trực tiếp nếu Chính phủ Israel thông báo xây dựng các khu định cư mới.



Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza đã bác bỏ nối lại đàm phán trực tiếp với Israel, cho rằng lời mời của Washington nhằm đánh lừa người dân Palestine.



Ngoại trưởng Clinton cho biết cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra sau khi ông Netanyahu và ông Abbas có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/9.



Tổng thống Mỹ cũng đã mời Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Nhà vua Jordan Abdullah II tới dự, bởi vai trò quan trọng của họ trong tiến trình này.



Nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông - bao gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu - đã lập tức ra tuyên bố hoan nghênh thông báo của Ngoại trưởng Mỹ về việc nối lại đàm phán trực tiếp Palestine-Israel.



Trong tuyên bố, Bộ Tứ tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên, đồng thời nhấn mạnh đàm phán trực tiếp phải dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt tình trạng chiếm đóng từ năm 1967, theo đó một Nhà nước Palestine độc lập, dân chủ tồn tại bên cạnh Israel và các nước láng giềng khác một cách hòa bình và an ninh.



Tuyên bố của Bộ Tứ cũng cho biết các lãnh đạo nhóm này có kế hoạch gặp gỡ những người đồng cấp của Liên đoàn Arập trong tháng Chín năm nay ở New York để đánh giá tình hình./.





