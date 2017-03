Palestine vận động ủng hộ từ các nước Mỹ Latinh

Tổng thống Chính quyền Nhà nước Paletsine, Mahmud Abbas. (Nguồn: Getty Images)

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Abbas đã đề nghị người đồng cấp El Salvador làm trung gian hòa giải để thúc đẩy tiến hình hòa bình giữa Israel và Palestine đang bị bế tắc và tiến tới một giải pháp cuối cùng cho nền hòa bình ở khu vực.



Ngoại trưởng nước chủ nhà Hugo Martinez nhấn mạnh El Salvador thấu hiểu và chia sẻ mong muốn của Tổng thống Abbas, muốn khu vực Mỹ Latinh ủng hộ việc Liên hợp quốc công nhận quy chế thành viên đầy đủ của Palestine. Trước đó, ngày 25/8 vừa qua, El Salvador đã công nhận Palestine là một "nhà nước độc lập, có chủ quyền và tự do," song vẫn chưa bầy tỏ lập trường chính thức về đơn xin gia nhập Liên hợp quốc của Palestine.

Sau hai chặng dừng chân tại Cộng hòa Dominica và El Salvador, tối 9/10, Tổng thống Abbas đã tới thủ đô Bogota của Colombia để thuyết phục quốc gia hiện là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc này bỏ phiếu ủng hộ đơn xin gia nhập của Palestine. Mới đây, Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos cho biết nước ông sẽ bỏ phiếu trắng về vấn đề này tại Hội đồng Bảo an.



Colombia và Mexico là hai nước duy nhất ở Mỹ Latinh phản đối yêu cầu của Palestine gia nhập Liên hợp quốc với quy chế nhà nước độc lập, dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Phía Palestine cho biết đã nhận được sự ủng hộ của 8 trong số 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an đối với đơn xin gia nhập Liên hợp quốc, và tuyên bố sẽ tiếp tục "làm việc ráo riết" để thuyết phục các nước khác.



Palestine cần có ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để đơn xin gia nhập của họ được thông qua và sau đó là cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)