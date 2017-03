Panama nghi có "trung tâm điều khiển tên lửa" trên tàu Triều Tiên

Một xe quân sự có vẻ như là một trung tâm điều khiển tên lửa được tìm thấy trên tàu chở hàng của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

"Trong những container hàng cuối cùng này, chúng tôi tìm thấy những món đồ dường như là động cơ máy bay của MiG-21. Chúng tôi đang nói đến 12 động cơ trong các container chúng tôi mới mở ra, cũng như một xe quân sự có vẻ như là một loại trung tâm điều khiển, dùng để chỉ đạo các khẩu đội radar và tên lửa", công tố viên về ma túy của Panama, Reuters dẫn lời Javier Caraballo hôm qua nói.

Thông tin được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Panama Ricardo Martinelli nói với các phóng viên rằng họ tìm thấy hai chiến đấu cơ MiG-21, ban đầu do Liên Xô sản xuất vào những năm 1950, và hai đơn vị radar tên lửa.

Con tàu Chong Chon Gang đang trên đường đến Triều Tiên từ Cuba thì bị Panama chặn lại trong một cuộc thanh tra chống ma túy.

Các nhà điều tra địa phương cho hay những vũ khí được giấu dưới các bao tải đường nâu. Chính quyền Panama đang kiểm tra tất cả các thiết bị quân sự trong khi chờ đợi một đội thanh tra của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến. Họ đề nghị đội của Liên Hợp Quốc đến vào ngày 12/8, muộn hơn so với dự kiến, do công tác tháo dỡ 100.000 tấn đường mất nhiều thời gian.

Còn về 35 thủy thủ Triều Tiên đang bị tạm giam, ông Martinelli cho biết sẽ cần có những cuộc đàm phán ngoại giao để họ có thể trở về nước. Giới chức địa phương nói họ đối mặt với 6 năm tù.

Theo Trọng Giáp (VNE)