Panama phát hiện thêm chất nổ trên tàu Triều Tiên

Nhà chức trách Panama cho biết họ đã phát hiện thêm chất nổ trên con tàu gắn cờ Triều Tiên, vốn bị bắt giữ tại kênh đào Panama do vận chuyển vũ khí không khai báo từ Cuba.Công tố viên chống ma túy Javier Caraballo ngày 10/8 cho biết các thanh tra đã tìm thấy một loại chất nổ dành cho "súng phóng lựu chống tăng" khi mở một trong năm hộp gỗ trên tàu Chong Chon Gang.Ông Caraballo nói rằng các hộp còn lại không được mở vì lo ngại an toàn.Hơn một tuần trước, nhà chức trách Panama cho hay chó nghiệp vụ đã phát hiện một lô đạn dược dành cho súng phóng lựu và các loại đạn dược chưa xác định khác.Hiện Panama đã mời các thanh sát viên Liên hợp quốc tới kiểm tra chiếc tàu, mà nếu được xác định đúng là chở theo vật liệu tên lửa thì Triều Tiên đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an./.