Panetta: “Chưa tính đến đối đầu quân sự với Iran”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta

Phát biểu tại Cairo (Ai Cập) trước khi lên đường tới Israel, ông Panetta cũng đã bác bỏ khả năng thảo luận với các quan chức Israel về các "kế hoạch tấn công" Iran.



Phát biểu khi đến thăm một đơn vị phòng thủ tên lửa tại thành phố cảng Ashkelon ở miền Nam Israel, ông Panetta cho rằng vẫn có cơ hội để giải quyết vấn đề này bằng giải pháp ngoại giao, song với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, ông có trách nhiệm trình lên Tổng thống Barak Obama nhiều sự lựa chọn, trong đó có cả khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu các giải pháp ngoại giao thất bại.



Ông Panetta cũng nhắc lại quan điểm rằng ngăn chặn Iran tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của chính quyền Mỹ hiện nay.



Phát biểu trên truyền hình ngay sau khi Bộ trưởng Panetta tới Israel tối 31/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông vẫn chưa quyết định liệu có tấn công Iran hay không, đồng thời khẳng định Nhà nước Do Thái không dựa vào bất kỳ nước nào, thậm chí ngay cả Mỹ, để bảo đảm an ninh cho đất nước.



Trước đó, trong cuộc hội đàm song phương, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Ehud Barak cho biết quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Quốc phòng hiện "mạnh mẽ và chặt chẽ hơn bao giờ hết." Về phần mình, Bộ trưởng Panetta cũng đánh giá quan hệ quốc phòng Mỹ-Israel hiện tại ở mức mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.



Theo kế hoạch, Bộ trưởng Panetta sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres tại Jerusalem. Bộ trưởng Panetta tới Israel chỉ hai tuần sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Chính quyền Mỹ cũng vừa áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran.



Israel là chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du 5 ngày của ông Panetta tới một số quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi, gồm Tunisia, Ai Cập, Israel và Jordan từ ngày 28/7./.





(Theo TTXVN)