Peru: Tai nạn thảm khốc, hơn 50 người thương vong

Khu vực xảy ra tai nạn thuộc vùng núi Andes, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 320km về phía Đông Nam.



Cảnh sát Peru cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt liên tỉnh chở hơn 50 hành khách đang lưu hành theo hướng Lima-Ayacucho, bất ngờ mất lái và lao thẳng xuống vách núi.



Các điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân tai nạn có thể là do chiếc xe buýt chở quá tải và chạy quá tốc độ cho phép.



Cảnh sát địa phương đang tích cực tham gia công tác cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân.



Peru là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất ở khu vực Mỹ Latin, với nguyên nhân chủ yếu do địa hình đường núi hiểm trở, điều kiện đường sá tồi tệ, phương tiện giao thông cũ kỹ và tài xế không có giấy phép lái xe.



Trong sáu năm trở lại đây, trung bình có khoảng 3.400 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở nước này.



Cùng ngày, tại Mỹ, một vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra khi một chiếc xe chở khách bị lật nhào trên đường cao tốc liên bang ở hạt Caroline, phía Nam thủ đô Washington, Mỹ thuộc bang Virginia, làm ít nhất bốn người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.



Lúc vụ tai nạn xảy ra, trên xe có 58 hành khách. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do tài xế mất tập trung do buồn ngủ. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc./.





(Theo TTXVN/Vietnam+)