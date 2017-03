Phá vỡ đường dây thuê trẻ ăn trộm

Ngày 10-3, đội điều tra Phân cục Công an Thiền Thành (Cục Công an TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông) phối hợp với Cục Công an Phật Sơn đã bắt quả tang một băng nhóm chuyên trộm cắp hàng hóa trong siêu thị.

Toàn bộ 11 tên trong nhóm bị tóm gọn. Số hàng trộm cắp bị tịch thu gồm 100 chai rượu và 30 cây thuốc lá với tổng giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ (22 triệu đồng VN). Điểm đặc biệt trong vụ án này là bọn trộm cắp đã thuê trẻ em để hành sự trong siêu thị. Bọn chúng đi thành cặp hai tên. Một tên hỏi han nhân viên siêu thị nhằm đánh lạc hướng và tên còn lại bồng em bé để lấy cắp hàng. Trong vụ án trên, người phụ nữ bế con khai thị họ Hồ, đã ly hôn với chồng còn đứa bé là con ruột. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ khiến nhân viên điều tra hoài nghi giữa người phụ nữ và đứa bé không có quan hệ ruột thịt. Khi người mẹ bị bắt, đứa bé ngồi bên cạnh không hề khóc lóc hay tỏ vẻ sợ hãi. Cuối cùng chị họ Hồ khai nhận đã thuê đứa bé với tiền thuê mỗi ngày 10 nhân dân tệ (22.000 đồng VN). Từ lời khai nhận, đội điều tra tìm kiếm cha mẹ ruột của đứa bé nhưng họ đã bỏ đi biệt tăm. HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)