Phá vụ án giết người ghê rợn 22 năm trước

Theo thông báo từ Cảnh sát New York, người đàn ông trên là anh họ của cô gái xấu số. Năm 1991, những công nhân xây dựng đã phát hiện thi thể cô bé Anjelica Castillo, người chưa từng được thông báo mất tích đang ở tình trạng phân hủy trong thùng đựng nước đá đặt bên lề một con đường cao tốc ở New York. Kết luận ban đầu cho thấy cô bé bị tấn công tình dục và giết chết. Ngay sau đó, cảnh sát lao vào điều tra nhưng không xác định được tên cũng như bất kỳ manh mối nào về vụ án này.Hai năm sau, cô bé được chôn cất bởi các thám tử điều tra và do không biết tên nên họ đã đặt cho cô bé biệt danh “Em bé hy vọng”. Từ đó đến nay, phía các thám tử điều tra không ngừng tìm kiếm thông tin để phá vụ án này. Họ không bỏ cuộc, cứ đến ngày đã phát hiện thi thể của nạn nhân lại vận động các hàng xóm quanh đó đi phát tờ rơi để tìm kiếm xem có ai biết gì về cô bé, tên, gia đình...Cảnh sát trưởng New York Ray Kelly cho biết những thông tin thu được trong cuộc vận động cung cấp thông tin mới nhất đã giúp phá vỡ vụ án dai dẳng trên. Nó đưa các thám tử đến chị của nạn nhân và giúp họ xác định mẹ của cô bé cũng như tên cô bé là Anjelica Castillo.Cảnh sát đã bắt giữ Conrado Juarez sau khi thẩm vấn anh ta ở gần nhà hàng tại Manhattan, nơi anh ta làm công việc rửa chén. Conrado Juarez đã nhận tội ác do mình gây ra tại phòng xử án ngày 12-10.“Ngày nay, các nhà điều tra New York đã trả công lý cho Anjelica, “em bé hy vọng” năm nào”-Phil Pulaski, thám trưởng cho biết.Conrado Juarez vào thời điểm gây án khoảng 30 tuổi, khai rằng anh ta đến căn hộ chung cư ở Queens, nơi ở chia sẻ với 7 người thân của mình và trông thấy Anjelica ở hành lang. Anh ta bắt cô bé mang vào phòng cưỡng hiếp và khi phát hiện cô bé bất động, đã vội gọi người chị gái từ phòng khác đến. Người chị này đã kêu Conrado Juarez nhét thi thể Anjelica vào thùng đựng nước đá. Kẻ thủ ác đã dùng túi rác bọc thi thể nạn nhân và làm theo lời người chị hướng dẫn.Sau đó, cả hai bắt taxi đến Manhattan, ném thùng đựng nước đá bên lề một con đường cao tốc để phi tang.Chị gái Conrado Juarez, người tham gia vụ việc đã qua đời.Det. Jerry Giorgio, người tham gia điều tra vụ án ngay từ đầu, nay đã nghỉ hưu, cho biết rất phấn khởi khi nghe tin vụ bắt giữ. “Tôi như ở chín tầng mây, rất vui vì cuối cùng kẻ thủ ác cũng bị trừng phạt”-Det. Jerry Giorgio chia sẻ.Ray Kelly cho biết thêm chính sự phát triển trong ngành pháp y cũng góp phần giúp phá án. Năm 2006, phía cơ quan điều tra tiến hành đào thi thể “Em bé hy vọng”, hồ sơ AND được xây dựng năm 2011. Đầu tháng này, các bác sĩ pháp y tiến hành kết nối AND giữ cô và mẹ, xây dựng cây phả hệ và đó là các con đường dẫn đến Conrado Juarez. Kelly ca ngợi sự kiên trì phi thường của các thám tử, làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm, bắt giữ kẻ thủ ác.