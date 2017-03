Phản ứng gay gắt khi nghị quyết Syria bị bác bỏ

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng việc phủ quyết này sẽ khuyến khích thêm các hành động đàn áp của chính quyền Syria. Trong một tuyên bố được Phủ Tổng thống đưa ra, ông Sarkozy nói: "Thảm họa ở Syria phải chấm dứt."



Ngoại trưởng Anh William Hague thì cho rằng Nga và Trung Quốc đã khiến cho người dân Syria thất vọng. Ông nói: "Họ đã đứng về phía chế độ Syria và chính sách đàn áp tàn bạo nhằm vào người dân Syria để hậu thuẫn các lợi ích quốc gia riêng của họ."



Ngoại trưởng Italy Giulio Terzi thì nhấn mạnh việc phủ quyết là một "thông tin rất tồi tệ," trong khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Susan Rice thì miên tả điều này là "đáng xấu hổ."



Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cũng tỏ ý tiếc về việc phủ quyết, nói rằng "đã đến lúc phải cùng lên tiếng chấm dứt tình trạng đổ máu và nói tới tương lai của nền dân chủ cho Syria."



Trong một tuyên bố, bà Ashton nói: "Chúng tôi lên án tình trạng đổ máu vẫn đang tiếp diễn và đứng về phía nhân dân Syria để chống lại chế độ hà khắc này. Chúng tôi kêu gọi ông Assad ngừng ngay lập tức việc giết hại dân thường, rút quân đội Syria khỏi các thị trấn và thành phố đang bị bao vây và từ chức để tạo điều kiện cho một sự chuyển giao hoà bình vì lợi ích của đất nước ông ta."



Nghị viện châu Âu cũng bày tỏ sự không hài lòng. Chủ tịch cơ quan này, Martin Schulz đã hối thúc Nga và Trung Quốc "hãy thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ một cách nghiêm túc." Trong khi Tổ chức Ân xá quốc tế có trụ sở tại Anh thì gọi việc phủ quyết là một sự phản bội nhẫn tâm gây sốc đối với người dân Syria.



Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 4/2 cũng đã tỏ ý lấy làm tiếc rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể đạt được thoả thuận trong một nghị quyết về tình hình Syria.



Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon, ông Martin Nesirky nói: "Tổng thư ký hết sức lấy làm tiếc về việc Hội đồng Bảo an đã không thể nhất trí về nghị quyết được Liên đoàn Arập (AL) ủng hộ nhằm sớm chấm dứt tình trạng bạo lực và giết chóc ở Syria. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của Syria trầm trọng hơn, để bạo lực leo thang và gây thương tổn cho nhân dân Syria, Hội đồng Bảo an đã để mất một cơ hội đưa ra một hành động thống nhất có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng này và đem lại một tương lai hòa bình, với dân chủ và phẩm giá, cho mọi người dân Syria."



Tuyên bố cho rằng mọi hành động bạo lực và vi phạm nhân quyền, đặc biệt là do chính quyền Syria tiến hành, phải chấm dứt ngay lập tức. Tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng gấp đôi các nỗ lực nhằm giúp Syria đạt được một sự chuyển giao sang dân chủ.



Tuyên bố nói: "Liên hợp quốc sẵn sàng tăng cường các nỗ lực để phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong AL và các nước khác trong cộng đồng quốc tế để tìm ra một giải pháp hoà bình, lâu dài, sẽ chấm dứt bạo lực và giết chóc tại Syria."./.

